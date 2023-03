Desafio do Tour do Rio Mesa do Imperador: Confira os vencedores da competição que contou com a participação da elite do ciclismo de estrada brasileiro

Realizada no Rio de Janeiro, a prova chancelada pela CBC e Fecierj reuniu mais de 220 atletas e equipes profissionais de todo o Brasil

Em uma competição acirrada e cheia de surpresas, a elite do ciclismo de estrada brasileiro disputou, no último domingo (19), o Desafio do Tour do Rio Mesa do Imperador. A prova de 4,6 km reuniu mais de 220 atletas e equipes profissionais de todo o país, como Desan Domini Vezzo Team, UCRJ/TURIM, Memorial de Santos, ERT PRO CYCLING TEAM e Sharks Cycle Team. A realização é da 213 Sports, vertical de esportes da V3A.

A competição que foi acirrada e cheia de surpresas, contou com a presença da elite do ciclismo de estrada brasileiro. Créditos: Márcio Miranda

Na categoria Elite Masculino, o atleta Leandro Donizete dos Santos foi o campeão, com um tempo de 15min44seg:610, acompanhado no pódio por Vitor Gustavo Silvestre Teixeira em segundo (16min12seg:672), Thales Fernando Areias Ribeiro em terceiro (16min28seg:504) e Maicke Rene Monteiro Pereira em quarto (16min29seg:528). Atual líder no ranking de Elite da Confederação Brasileira de Ciclismo, Felipe Marques, chegou em quinto, com um tempo de 16min29seg:643.

A prova de 4,6 km reuniu mais de 220 atletas e equipes profissionais de todo o país. Créditos: Márcio Miranda

“Primeiramente, gostaria de agradecer aos patrocinadores por poder estar neste evento e parabenizar também a organização. É a primeira vez que estou competindo no Tour do Rio, principalmente na famosa Mesa do Imperador, nesta temida subida. Saí de casa ontem 2 horas da manhã e cheguei aqui às 5 horas da manhã, já fiz um aquecimento e subi duas vezes para conhecer o percurso antes da prova. Só tenho a agradecer e com certeza voltarei mais vezes, gostei muito do lugar”, afirmou o campeão, que é natural de Minas de Gerais, mas vive há 11 anos em Santos (SP), onde treina pela equipe Memorial de Santos.

A competição que aconteceu no Rio de Janeiro foi chancelada pela CBC e Fecierj. Créditos: Márcio Miranda

Entre as mulheres, a ciclista Victoria Martins Remaili confirmou o favoritismo e foi a primeira colocada na categoria Elite Feminino, com um tempo de 19min23seg:604, seguida por Ana Luiza Ottoni (23min57seg:593), Hannah Costa Oliveira (24min05seg750), Gisele Saggioro Gasparotto (24min19seg043) e Line Berg Ostergaard (25min02seg127).

“Adorei participar da prova, é um caminho lindo, um percurso maravilhoso. O Rio de Janeiro é lindo e foi um dia muito gostoso. Foi uma prova muito desafiadora e espero que tenham mais edições”, falou a campeã, que é natural de São Carlos, no interior de São Paulo.

A prova teve realização da 213 Sports, vertical de esportes da V3A. Créditos: Márcio Miranda

Maria Luisa Jucá, idealizadora e sócia do Tour do Rio junto à 213 Sports, celebrou o retorno do Desafio do Tour Mesa do Imperador. “O evento foi incrível, foi maravilhoso, chegada e largada sensacionais, resultados inéditos. Teve surpresas e isso é sempre muito bom”, destacou.

Para Yuri Binder, sócio-diretor da 213 Sports, a prova foi o início perfeito para o calendário de eventos do Tour do Rio neste ano. “O Desafio do Tour do Rio Mesa do Imperador foi o primeiro de muitos. Esperamos realizar muitos outros ao longo dos anos. A prova abriu o calendário 2023 que terá também etapas em Niterói – que logo definiremos a data – e em Saquarema, que já tem inscrições abertas. É um evento intenso, de tiro curto e na capital do estado, a forma perfeita de começar o ano.”

Categorias e destaques

O Desafio do Tour do Rio Mesa do Imperador contou com 16 categorias: Elite Feminino, Elite Masculino, Sub-23 Masculino, Sub-30 Masculino, Master A Feminino, Master A1 Masculino, Master A2 Masculino, Master B Feminino, Master B1 Masculino, Master B2 Masculino, Master C Feminino, Master C1 Masculino, Master C2 Masculino, Master D1 Masculino, Master D2 Masculino. Os resultados completos podem ser conferidos aqui.

Além dos atletas das categorias Elite, os ciclistas das categorias Master também tiveram desempenhos impressionantes. Fabiano dos Santos Mota, da Master B1 Masculina, conquistou a sexta colocação geral, com um tempo de 17min13seg051. Francisco Antonio dos Santos Júnior, da mesma categoria, chegou em sétimo, com um tempo de 17min19seg150. Já Ligia Rolim, da categoria Master Feminino, registrou o 44o tempo na classificação geral, fazendo a subida da Mesa do Imperador em 20min12seg459.

O Diretor Técnico da prova, Pedro Barbosa, lembrou a importância da subida à Mesa do Imperador para os atletas brasileiros. “O evento foi ótimo! Por mais curto que seja o percurso, ele é muito emblemático no Brasil todo, muito famoso entre os ciclistas, que vem ao Rio para treinar aqui. Fazer uma prova aqui, fechar o Parque, é um grandioso evento. A organização está de parabéns.”

Já Adayr Aparecido Souza, presidente da Fecierj, destacou a importância do evento para o Rio de Janeiro. “Quem ganha muito com um evento como o Desafio do Tour do Rio é a cidade. É um evento que o mundo inteiro assiste, é um ponto turístico lindo da cidade que ganha visibilidade”, afirmou.

Recorde Strava

Entre as motivações que levaram os atletas à Mesa do Imperador, neste domingo, foi a busca pelo recorde Strava. Apesar do elevado nível técnico da competição, as marcas não foram batidas, o que reforça a grande dificuldade desta que é uma das subidas mais exigentes do ciclismo de estrada brasileiro.

Entre os homens, o recorde permanece com o ciclista Otavio Bulgarelli, que registrou um tempo de 13min50seg em novembro de 2020. Já entre as mulheres, Tota Magalhães segue no topo da lista, com a marca de 19min16seg, conquistada em dezembro de 2020.