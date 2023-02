Derruam Souza, cantor e multi-instrumentista, fala sobre a sua trajetória na música e revela planos para o futuro

Desde criança, Derruam é apaixonado pelo cenário musical e conta como tudo começou

Derruam Souza é cantor, Multi-instrumentista e desde criança faz shows que encantam milhares de pessoas pelo país. Hoje com 22 anos de idade, o artista revela que seu amor pela música começou ainda muito cedo, aos cinco anos de idade. “Quando eu tinha por volta dos meus cinco anos de idade, eu encontrei meu primeiro violão em um container de lixo e ali se iniciou uma paixão, eu diria, um amor pela música”, revela.

Autodidata, Derruam revela quais instrumentos aprendeu a tocar sozinho

O dono dos hits “Espetacular”, “Sacanagem”, “Saudade de você”, entre outros, conta que aprendeu a tocar instrumentos musicais sozinho. “Gosto de dizer que Deus me deu esse dom, agregado ao meu esforço e dedicação, o que me fez chegar até aqui”, compartilha.

Derruam toca violão, baixo, guitarra, teclado e bateria. “Sem falar que toco alguns outros instrumentos que comecei a aprender como violino. Contudo, por conta da prioridade do meu como chamo companheiro e amigo violão, acabei deixando de lado os outros instrumentos”, conta.

Cantor e multi-instrumentista, Derruam Souza fala sobre infância e amor pela música

O cantor falou do seu mais recente single, a faixa “Espetacular”. “Espetacular foi um dos sucessos e, uma das chaves, que abriu as portas para mais visibilidade do meu trabalho por parte do público, que consequentemente, começou a impulsionar mais o meu trabalho”, pontua.

Para Derruam, um dos principais objetivos do sucesso é proporcionar melhores condições para sua família. “Meus maiores sonhos estão em proporcionar a minha família, tudo o que um dia não pudemos ter. Desta forma, pretendo me dedicar ainda mais no que faço e com fé em Deus, para concretizar meus sonhos e dar o melhor para eles”, conclui.