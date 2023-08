Dermatologista dos famosos, Dra. Talita Pompermaier expande seus serviços com Instituto em SP

Médica traz ao Brasil conceitos adquiridos nos Estados Unidos para entregar a maior Fábrica da Beleza

A cidade de Sorriso, no Mato Grosso, conta com um dos mais modernos institutos de dermatologia do país: o Instituto Pompermaier. A responsável por ele é Dra. Talita Pompermaier, a dermatologista dos famosos, que trouxe ao Brasil conceitos adquiridos nos Estados Unidos com um investimento de R$ 20 milhões e agora expande seus serviços para São Paulo.

Dra. Talita teve atuação na Harvard Medical School e na Michigan University Crédito: Divulgação



A cidade mato-grossense conta com as tecnologias mais avançadas disponíveis no mundo, não só em seu ponto forte, o Agronegócio, como também na área da estética com o Instituto Pompermaier. “Sorriso é a famosa capital do Agronegócio, aquela que abastece o Brasil com a riqueza da terra. Cidade próspera, de alto potencial e crescimento em todas as áreas, e que também possui um público A, que são seletivos na busca por bons atendimentos médicos. Então eu acredito que o fato de trazer inovações com tecnologias de ponta, o que há de melhor e mais moderno no mundo para os tratamentos Dermatológicos e Estéticos, a minha abordagem e visão frente a cada atendimento, o estudo, a escolha de profissionais qualificados, ter uma infraestrutura de alto nível fez com que pudéssemos alcançar todo o reconhecimento que temos”, comenta Dra. Talita Pompermaier.

Instituto Pompermaier teve um faturamento de oito dígitos no ano de 2022 Crédito: Divulgação



Talita Pompermaier, que é médica formada pela Universidade Anhanguera, é especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, com atuação na Harvard Medical School e na Michigan University, além de titular do Colégio Ibero Latinoamericano de Dermatologia. Sócia-fundadora do Instituto Pompermaier, iniciou sua carreira com a Clínica Talita Pompermaier, até se tornar o Instituto, onde desenvolveu protocolos exclusivos para o tratamento de Melasma e, atualmente, é reconhecida nacional e internacionalmente pelos seus trabalhos com artistas e grandes empresários.

“Minha expectativa é entregar a maior Fábrica da Beleza da América Latina”, afirma Talita Crédito: Divulgação



“Por onde passei, sempre busquei aprimorar meus conhecimentos, observando e analisando a forma de ensino de diferentes profissionais. Foi aí que nasceu em meu coração o desejo em conectar o ensino junto a prática clínica e assim nasceu o Instituto Pompermaier onde já recebemos inúmeros médicos de todo Brasil para aprender conosco (Fellow e Hands on) conteúdos como gestão clínica, execução de procedimentos, protocolos, particularidades e muito mais”, conta a médica.



Em apenas 5 anos de atuação o Instituto Pompermaier construiu uma marca em todo Brasil, tendo no ano de 2022 um faturamento que chegou a oito dígitos. Esse reconhecimento acontece também com a procura de celebridades pelos serviços do Instituto, como David Brazil, Valéria Valenssa, Munhoz & Mariano, a apresentadora Carla Prata, Thiago Finch e empresários de sucesso na capital do agronegócio.

O sucesso no centro-oeste brasileiro e a busca constante por pessoas de todo o Brasil e do mundo, fez com que o Instituto Pompermaier buscasse ampliar seu alcance, chegando em São Paulo a maior cidade do país neste mês de agosto. Em solo paulista, foi concretizando o sucesso que tem sido a Fábrica da Beleza, para que mais pessoas tenham acesso aos protocolos por ela desenvolvido.



“O Instituto São Paulo nasceu no meu coração há alguns anos, e pisar ali exatamente naquele local que escolhi, é a concretização de uma palavra que eu lancei na minha vida, e que se materializou. Em cada fase da obra eu me envolvo mil por cento. Estou cercada de uma equipe com excelentes profissionais, tendo nossa obra assinada pela querida e competente Arquiteta Fernanda Marques, da qual tem toda minha admiração por tudo que temos construído juntas até aqui. É chegada a hora de viver a nova era da Dermatologia com o Instituto São Paulo. É com muita honra que afirmo que hoje somos o maior Instituto Dermatológico do Mato Grosso e a minha expectativa é entregar a maior Fábrica da Beleza, Instituto Dermatológico e de Ensino da América Latina à cidade São Paulo”, completa Talita.

A unidade do Instituto Pompermaier em São Paulo fica na Avenida Brasil, nº 471, no Jardim Paulista.