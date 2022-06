Em cerimônia solene realizada na manhã de hoje (24), o empreendedor digital número 1 do mundo, recebeu moção de aplausos na Assembleia Legislativa do Mato Grosso (ALMT) e revelou projetos para o estado

Deputado estadual do Mato Grosso, Eduardo Botelho, entrega prêmio de reconhecimento para empresário digital João Mendes

Em cerimônia solene realizada na manhã de hoje (24), o empreendedor digital número 1 do mundo, recebeu moção de aplausos na Assembleia Legislativa do Mato Grosso (ALMT) e revelou projetos para o estado

João Mendes recebe moção de aplausos na Assembleia Legislativa do Mato Grosso (ALMT) das mãos de Deputado Estadual Eduardo Botelho

João Mendes, veio para o Brasil diretamente de Orlando nos Estados Unidos, onde mora atualmente, para participar de uma Sessão Especial na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), na manhã desta sexta-feira (24), a convite do deputado estadual Eduardo Botelho (UB), que fez a entrega de uma moção de aplausos.

A Moção de Aplauso é um instrumento de reconhecimento e estímulo a pessoas ou instituições que contribuem, seja de forma profissional ou voluntária, como forma de reconhecer e homenagear este trabalho, valorizando suas ações e a diferença que elas fazem no desenvolvimento econômico, social e cultural da cidade.

João Mendes agradece o reconhecimento do deputado estadual Eduardo Botelho e declara estar honrado com a homenagem recebida. “Estou muito feliz de sair da minha residência em Orlando e vim até Mato Grosso para receber esse prêmio no Mato Grosso. O Botelho me deu essa honra de receber essa homenagem, não só por mim, mas por toda a classe digital, que segurou o mundo na pandemia”, recorda.

Ao som de muitos aplausos, João Mendes recebe homenagem de deputado Eduardo Botelho

João elogia ainda a iniciativa do deputado estadual. “O Eduardo do Botelho foi um dos poucos do Brasil que olhou pra essa causa e investiu em pessoas, não só grandes influenciadores, mas em talentos que poderiam ser esses grandes influenciadores do futuro. Eu trabalho com talentos de todo Brasil e assim eu pude perceber que não é o estado, é algo do brasileiro. Eu estou aqui no Mato Grosso para ser honrado, mas mais do que isso, para honrar o Eduardo e a todos que estão lutando pelo digital”, destaca.

João Mendes firma compromisso de trazer Universidade Digital para Mato Grosso

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quem nunca sonhou em impulsionar seu talento, serviço ou negócio nas redes sociais e ter a oportunidade de ser visto no mundo todo? Essa não é mais uma realidade distante para o povo matogrossense. João Mendes, empresário número 1 no digital, de passagem em Mato Grosso para receber Moção de aplausos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso das mãos do deputado estadual Eduardo Botelho, afirma que irá desenvolver uma Universidade digital no estado.

João Mendes declara que o objetivo é proporcionar a todo e qualquer cidadão que tem um sonho de ingressar na internet o conhecimento necessário. “Quero explicar e formar para que todo matogrossense tenha capacitação e oportunidade de mostrar seu talento, criatividade e trabalho para o Brasil e o mundo”, almeja.

João Mendes declara que está muito contente com o movimento feito no estado para reconhecimento digital. “O Eduardo do Botelho foi um dos poucos deputados do Brasil que olhou pra essa causa e investiu em pessoas, não só grandes influenciadores, mas em talentos que poderiam ser esses grandes influenciadores do futuro”, enaltece.

“Eduardo foi um dos primeiros deputados do Brasil a reconhecer a importância do digital”, elogia João Mendes

Quem é João Mendes?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

João Mendes, é o número 1 do mundo em termos de agenciamento digital. Iniciou sua carreira aos 18 anos no mundo do entretenimento trabalhando com seu irmão, o humorista Gustavo Mendes. Aos 24 anos fundou a Non Stop, maior agência de influenciadores digitais da América Latina, por onde passaram Whinderson Nunes, Luccas Neto, Carlinhos Maia, Tirullipa e Deive Leonardo. Criou também as empresas Mega Dreams, a Ingresso Digital e a Chango Digital, todas de muito sucesso.

Com maior alcance digital da América Latina, mais de 100 bilhões de impressões digitais, João Mendes já conquistou grandes resultados no mercado digital de entretenimento, humor, educação e infantil. O empresário é um impulsionador de talentos, que faz com que bons conteúdos cheguem a milhões de pessoas.

Quem é Eduardo Botelho

Eduardo Botelho é um político brasileiro, filiado ao União Brasil (UB) e exerce seu segundo mandato de deputado estadual pelo Mato Grosso. Ele também é o atual presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso desde de 2015. Com a infância marcada por muito trabalho, o deputado Eduardo Botelho, nascido em 1959, em Nossa Senhora do Livramento e filho de Benedito Caetano Botelho e dona Venina Vieira Botelho, tem nove irmãos e passou a infância no sítio Pirapora. Pai de quatro filhos, Botelho é casado com Sônia Meira Botelho, a presidente de honra da Sala da Mulher da ALMT.