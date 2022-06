Depois de 8 anos, Dhaísa do Carmo passa Dia dos Namorados solteira

”Livre, leve e solta” disse a influenciadora ao comemorar a data

O Dia dos Namorados comemorando no domingo (12), continua dando o que falar, a data é muito esperada por todos aqueles que estão em um relacionamento. Nas redes sociais, o feed do Instagram e do Twitter ficam repletos de fotos e declarações de amor, mas os solteiros também não ficaram de fora nesse momento.

A Influenciadora Dhaísa do Carmo que o diga, após terminar um namoro de mais de 8 anos, passou a data solteira livre e solta, como ela mesmo disse em suas redes sociais.

“Feliz dia dos Namorados para as primas que namoram, sigo namorando com meus projetos, estou livre, leve e solta, focada em tudo que agregue ao meu profissional”, escreveu Dhaísa em publicação compartilhada nos Stories do Instagram, com um look composto por camisão branco com rosa e bota pink metalizada.