DENNIS DJ fica pelado em clipe com Cantini e MC G15

“Hoje a gente vai beijar sem roupa, ficar o dia inteiro peladão”, diz a letra

Acostumado a lançar os principais hits do ano, DENNIS DJ acaba de divulgar a primeira canção e clipe no ano de 2022, que promete ser o destaque do Carnaval. A canção se chama ‘Peladão’ e é um feat com Cantini e MC G15. É claro que no clipe o DJ não ia deixar o nome da música a desejar. Ele foi gravado como veio ao mundo: nu.

O clipe foi lançado nesta sexta-feira, 14, e já chamou atenção dos fãs e celebridades pelo fato do artista aparecer sem roupa. Nas redes sociais, o DJ comentou sobre a canção. “Pensaram que eu ficaria Peladão sozinho? Cantini e MC G15 estão comigo nesse novo hit”, anunciou Dennis.



Nas redes sociais, o DJ mostrou os bastidores do clipe, revelando que realmente ficou “peladão” nas gravações

O DJ apareceu sem roupa atrás de uma cortina, mas também chegou a se mostrar como veio ao mundo em frente a câmera, mas para a tristeza do público, aparece o corpo dele apenas da cintura para cima. Para que ninguém pense que ele poderia estar gravando de cueca, o DJ postou nas redes sociais uma foto sem roupa nas gravações, colocando apenas uma tarja preta nas partes íntimas.

“É mais uma daquelas músicas que eu adoro fazer. Tem uma melodia bonita e dançante. A letra fala de um casal apaixonado que fica ali, namorando peladão, e o cara convida a menina para ir até o apartamento dele ter uma noite maravilhosa. É uma música com sentimento, mas com a pimenta que o funk pede, até porque tem um beat mais forte”, explica DENNIS.



O músico coleciona sucessos com os dois cantores. Ao lado de MC G15, teve o hit “Só Você”. Já a “Isso Que É Vida” foi gravada com Cantini

O último lançamento de DENNIS em 2021 foi com a dupla Israel & Rodolffo na canção ‘Mesma Língua’. Em 2022, o DJ pretende lançar parcerias com Os Barões da Pisadinha, Matheus & Kauan, Felipe Araújo, Japinha Conde, Luan Santana, Maiara & Maraisa, Zé Felipe, Naiara Azevedo, Chitãozinho & Xororó, Tarcísio do Acordeon, Nattan, Felipe Amorim, Vitinho Imperador, Vitor Fernandes e João Gomes.