Denize Taccto revela ter recebido proposta de Gugu para televisionar o parto por R$350 mil

A ex de Gerson Brenner contou que se arrepende de não ter aceitado

A coreógrafa Denize Taccto esteve recentemente no podcast “Mais Que Uma Infância”, conversando com a apresentadora Rê Agapito. Em um bate-papo sincerão, a ex de Gerson contou de alguns convites peculiares que recebeu quando estava em alta na mídia, como televisionar o parto e posar nua.



Apesar de não aparecer mais em grandes programas de televisão, Denize continua sendo uma referência. Com mais de 50 mil seguidores nas redes sociais, ela tem milhares de fãs, faz palestras por todo o Brasil e é colunista de um portal on-line. No podcast, ela se mostrou arrependida por ter recusado alguns convites na época em que estava no auge da carreira.

Denize é radialista, repórter, Bacharel em Direito e bailarina. A carreira dela começou na dança com Carlinhos de Jesus



“Fui convidada para tantas coisas. Na época, o Gugu até queria transmitir meu parto ao vivo. Era um cachê de mais ou menos R$ 350 mil. Eu não aceitei, mas devia ter aceitado. Hoje em dia eu penso: ‘devia ter aceitado, porque eu não aceitei?’. Faz a conta, eram R$ 2 milhões da Playboy, mais R$ 1 por revista e R$ 350 mil de um parto ao vivo. Eu estaria trabalhando hoje pra que?”, explica Denize.

Denize afirmou que não precisaria trabalhar atualmente se tivesse aceitado esses dois convites



Apesar de se arrepender, a coreógrafa afirma que na época não se sentiu à vontade. Mesmo que as partes íntimas não fossem mostradas no parto ao vivo, ela acredita que seria uma situação estranha de se viver e ela poderia ficar constrangida no momento. “Eu não aceitei porque eu já estava em um tronco com um prego [aponta para a mão], igual Jesus. Eu estava crucificada. Eu não tinha essa cabeça na época”, conclui.