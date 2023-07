’Deixa Ela’, a série do GNT que desvenda o machismo no futebol feminino

Descubra os desafios e preconceitos enfrentados pelas mulheres no mundo do futebol em uma série reveladora

No mês que marca o início da Copa do Mundo Feminina, “Deixa Ela” mergulha nas dificuldades e preconceitos enfrentados pelas mulheres no mundo do futebol. Com estreia no dia 12 de julho, a série documental traz, em cinco episódios inéditos, relatos de jornalistas, jogadoras, árbitras, torcedoras e técnicas apaixonadas pelo esporte, com o intuito de mostrar o machismo presente nesse meio e compartilhar as experiências de resistência adotadas.

Ana Thais Matos

No primeiro episódio, jornalistas e comunicadoras que trabalham na área, como Ana Thais Matos, comentarista da Globo, e a apresentadora Bianca Santos, do canal Desimpedidos, abrem o jogo sobre as inúmeras agressões e assédios que enfrentam por ocuparem lugares que, tradicionalmente, pertenciam aos homens. Elas compartilham como essas situações repercutem em suas vidas pessoais e profissionais, desafiando estereótipos e inspirando outras mulheres a seguirem seus sonhos no futebol.

Bianca Santos, do canal Desimpedidos

No segundo episódio, as árbitras Edina Alves e Anny Albuquerque trazem suas perspectivas, articulando sobre o desafio de ocupar uma posição de tomada de decisões rápidas e de extrema pressão. Elas revelam as dificuldades enfrentadas ao apitarem jogos em diferentes níveis, desde a várzea até campeonatos internacionais, e compartilham suas experiências de superação no meio predominantemente masculino.

Preconceito com mulheres no futebol é antigo

Nos episódios seguintes, Maria Ribeiro, torcedora e conselheira do Bahia; Raíssa Visco, diretora e uma das fundadoras do Tricoloucas; e Leda Costa, vascaína e pesquisadora de futebol, trazem suas perspectivas sobre a arquibancada e o entorno dos estádios, ainda lugares hostis para as torcedoras. Elas compartilham suas vivências, destacando a importância de quebrar estereótipos e afirmar que o lugar da mulher é onde ela quiser, exigindo respeito e inclusão.

Em um dos episódios, Pia Sundhage, técnica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, e Rosana Augusto, treinadora de Futebol Feminino do Red Bull Bragantino, compartilham suas experiências sobre a predominância de homens ocupando os cargos de liderança no esporte, até mesmo em equipes femininas. Elas revelam suas estratégias de trabalho para enfrentar essa realidade e destacam a importância de valorizar e promover o futebol feminino.

Por fim, Cristiane Rozeira, atacante do Santos, e Letícia Izidoro, goleira da seleção, falam sobre a resistência que enfrentam como jogadoras de alto desempenho em um país que é berço de grandes craques do futebol. Elas compartilham suas maiores dificuldades e conquistas, inspirando outras mulheres a perseguirem seus sonhos no esporte.

“Deixa Ela” estreia no dia 12 de julho e conta com cinco episódios semanais, com duração de 30 minutos cada, exibidos às quartas, às 23h30. A série promete abrir os olhos do público para as realidades enfrentadas pelas mulheres no futebol, dando voz a suas experiências e reforçando a necessidade de igualdade e respeito no esporte.