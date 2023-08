Deivison Pinto – uma trajetória de sucesso e um legado no ensino superior do centro-oeste

O professor Deivison construiu um grupo educacional que serve de modelo para o país. A unidade de Sinop-MT atraiu investimentos para a cidade e colaborou para transformar a cidade em um polo de educação e saúde

Em meio ao cenário educacional de Sinop e região, um nome se destaca como referência e exemplo na área da educação: Deivison Pinto, presidente do Grupo Fasipe Educacional, sua trajetória é marcada por desafios, perseverança e um legado inestimável na formação de milhares de estudantes ao longo dos anos.

Fasipe Sinop – unidade Florença

Nascido em Cuiabá, Deivison Pinto sonhava em trabalhar e teve sua primeira oportunidade aos 13 anos, em uma escola. Aquela oportunidade se tornou uma paixão pela educação e despertou o desejo de ter sua própria escola. Após concluir sua formação acadêmica em economia, se tornou professor e alcançou o cargo de diretor da faculdade onde lecionava. Deivison percebeu que poderia contribuir de forma significativa para o desenvolvimento educacional de sua cidade e região.

Fasipe Sinop – unidade Aquarela das Artes



Em 1998, após 18 anos de trabalho, a faculdade em que Deivison trabalhava passou por uma ruptura e naquele momento, ele viu que seu sonho de criar sua própria escola, estava cada vez mais distante, foi então, que se juntou a um grupo de oito professores e abriram a FAUC, Faculdade de Cuiabá.

No ano seguinte, viajou para Sinop – MT com dois sócios para conhecer a cidade e avaliar uma possível ampliação da faculdade. Segundo Deivison, os sócios não se interessaram pela cidade, mas ao contrário dos demais, ele decidiu se mudar para lá, mesmo não tendo encontrado um cenário tão favorável. A decisão foi tomada porque naquele momento, ele enxergou que a cidade tinha condições de crescer exponencialmente.

Clínica de Odontologia – Sinop



Em 2005, a cidade de Sinop foi alvo de uma megaoperação conjunta do Ibama, Polícia Federal e Ministério Público Federal: a Operação Curupira. O governo desmantelou uma quadrilha que atuava há 14 anos no Mato Grosso com o desmatamento ilegal na Amazônia e fraudando autorizações para exploração de madeira. A Operação impactou a economia da região e por isso, Sinop, uma das cidades alvo da operação enfrentou uma grande crise, que afetou todos os setores, incluindo a educação.

A Fasipe, faculdade que havia ficado sob o comando de Deivison, passou por uma séria crise financeira, perdendo 70% dos seus alunos e ficando com 90% de inadimplência dos alunos que restaram. O resultado foram 10 meses de professores sem salários e uma força-tarefa entre professores e funcionários para que a faculdade não fechasse as portas. Na ocasião, os sócios optaram pela FAUC e abandonaram Deivison com a Fasipe e o prejuízo da evasão e da inadimplência.

Clínica de Odontologia – Sinop



Diante da situação, a faculdade Fasipe foi obrigada a se reinventar. Com sérias dificuldades na área da saúde municipal devido à falta de profissionais, a instituição escolheu abrir cursos na área, especialidade que a cidade era muito deficiente. Segundo o professor, na ocasião do lançamento do curso de enfermagem, haviam cerca de 10 enfermeiros na cidade, o que refletiu na demanda e o curso inaugurou com cinco turmas. No início, apenas 10 professores se revezavam entre as turmas.



Pinto fundou a Faculdade de Sinop (Fasipe), que posteriormente se tornou o Centro Universitário de Sinop (Unifasipe). O início foi desafiador, com recursos limitados e muitos obstáculos a superar. No entanto, sua visão empreendedora, aliada à dedicação e ao comprometimento, permitiu que a instituição crescesse e se destacasse no cenário educacional do Mato Grosso. Especialmente em Sinop, após a crise causada pelo setor madeiro, a faculdade colaborou com uma nova era, impulsionando a consolidação de um polo educacional e de saúde. O exemplo de sucesso em Sinop acabou replicado em Sorriso e Rondonópolis.

Em 2015, a Fasipe ampliou para Cuiabá, e a partir daí, passou a se regionalizar através de um plano de expansão que já mirava outras cidades como Primavera do Leste. A Fasipe passou a ser Unifasipe, e ampliou sua oferta de cursos, sempre com foco na qualidade do ensino e na formação de profissionais de excelência. Atualmente, as unidades do Grupo Fasipe Educacional no ensino superior estão distribuídas em Sorriso, Cuiabá, Rondonópolis, Primavera Do Leste, e duas plantas em Sinop; com inauguração prevista em Lucas Do Rio Verde, também no estado do mato Grosso, além de uma unidade em Brasília. Na educação básica, que compreende a educação infantil ao ensino médio, o Colégio San Petrus conta com unidades em Sorriso e Sinop, e três unidades que serão inauguradas em breve nas cidades de Rondonópolis, Cuiabá e Lucas Do Rio Verde.

Atualmente, a Unifasipe oferece uma variedade de cursos de graduação, pós-graduação e extensão, abrangendo diversas áreas do conhecimento, desde as ciências exatas até as ciências humanas, com a opção da pelo método 100% presencial. A instituição também investe em infraestrutura moderna e laboratórios bem equipados, proporcionando aos alunos um ambiente propício para o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades práticas, por isso, quando o paciente chega para ser atendimento em uma das unidades da Fasiclin – complexo de clínicas da Fasipe – ele passa por um atendimento plural, multiprofissional.

A faculdade

Ao procurar a unidade para um atendimento odontológico por exemplo, antes o paciente passará por uma triagem junto aos profissionais de enfermagem para coleta de algumas informações (aferição de pressão entre outros testes simples), passará pelos profissionais biomédicos para coleta de amostra biológica e análise (hemograma, entre outros). Somente depois de reunidas todas as informações, o paciente fará o procedimento odontológico ou o atendimento que busca.

Além de oferecer uma formação acadêmica de qualidade, Deivison Pinto sempre teve o compromisso de contribuir para o desenvolvimento social e com a formação de opinião dos seus alunos. Seguindo a vertente estadunidense, onde os candidatos às eleições visitam as universidades, a Fasipe realiza a sabatina com os candidatos aos governos municipais no Grupo. Estudantes do curso de jornalismo e professores formulam perguntas aos candidatos, e outros estudantes também tem a oportunidade de participar. Além da sabatina, os estudantes realizam o debate entre os candidatos, tudo organizado pelos estudantes de jornalismo e feito para o público estudante.

A dedicação e visão empreendedora de Deivison Pinto tornaram a Unifasipe uma referência em educação superior na região de Sinop. Seu legado se traduz na formação de milhares de profissionais capacitados, que contribuem para o desenvolvimento da cultura local. Entre os eventos desenvolvidos pela faculdade que entraram no calendário local, está a tradicional Festa do Milho, considerada o maior evento gastronômico de Sinop e região.

O evento foi criado como uma atividade do curso de administração da Fasipe, com o objetivo de fomentar o empreendedorismo e apresentar as múltiplas qualidades nutricionais do milho. Os participantes elaboram um plano de negócio, que é avaliado pela comissão da Festa, desenvolvem pratos à base de milho e, através de projetos sociais, buscam atingir a população com ações que visam o bem-estar. A festa também tem um cunho social.



Com uma trajetória de sucesso e um legado sólido na educação, Deivison Pinto continua acreditando no potencial de Sinop e região. Seu compromisso com a excelência educacional e a inovação são a base para enfrentar novos desafios e continuar fazendo a diferença na vida de tantos estudantes e profissionais. Neste momento, a faculdade aguarda a visita da comissão do MEC para avaliação da proposta de implantação do curso de Medicina, que provavelmente ocorrerá entre final de agosto e setembro deste ano.



“Está tudo muito lindo e organizado para a recepção da comissão, temos certeza que, com a aprovação para o funcionamento do curso de Medicina, contribuiremos ainda mais no desenvolvimento da região, pois o curso de medicina não contribui apenas no aspecto educação e saúde, mas movimentara também outros ramos da nossa sociedade”, afirma o professor Deivison.