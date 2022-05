Deive Leonardo se apresenta no Rio com ingressos esgotados

Em junho, Deive se apresenta em Goiás, Curitiba, São Paulo e Porto Alegre.

“Não é sobre a Igreja que a gente vai, é sobre Deus. Aleluia”, assim Deive Leonardo começou sua apresentação para uma plateia de milhares de pessoas, no Jeneusse Arena, no sábado (14/05), no Rio de Janeiro.

Deive falou sobre a passagem da Bíblia que conta quando Moisés abriu o Mar Vermelho para que os filhos de Israel seguissem

O evangelista voltou com sua turnê pelo Brasil, após dois anos parado por conta da pandemia, e pediu para que todos os presentes agradecessem a Deus por terem passado pela maior pandemia dos últimos anos.

Também reforçou a importância de todos obedecerem a Jesus, sem contestar o caminho que Ele aponta.

“A gente escolhe viver dentro de prisões por comodismo. Esquece o que ficou para trás e deixa Deus construir algo novo dentro de você. Parece que é mais fácil replicar modelos fracassados do que construir novas histórias”.

Em junho, Deive se apresenta em Goiás, Curitiba, São Paulo e Porto Alegre.