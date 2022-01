Déia Cavalheiro exibe silhueta super skinny em lingerie de tiras “Como um segredo sexy”

Déia Cavalheiro compartilhou fotos usando um look no estilo dominatrix, novo queridinho das famosas como Kim Kardashian e mais

A modelo e influencer, Déia Cavalheiro, compartilhou fotos usando um look no estilo dominatrix, novo queridinho das famosas como Kim Kardashian e mais: “É sobre sexualidade e paixão, a moda se uniu a esses conceito e o resultado estamos vendo aí no street style ao redor do mundo”.

“Decidi entrar nessa tendência dominatrix aos poucos e sinto que consegui isso com esse look”, completa

“Decidi aderir a tendência que acredito que seja minha cara”, afirma a modelo. “É sexy e evoca emoções de qualquer um. Além de ter muito látex e couro que eu amo e sempre adiciono no meu guarda roupa”.

“Decidi entrar nessa tendência dominatrix aos poucos e sinto que consegui isso com esse look”, completa. “Essa alça de corrente aparecendo apenas faz homenagem a essa novidade, apenas um gostinho do que está por vir”.