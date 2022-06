Deezer levará batalha de MCs e karaokê para João Rock 2022

O evento acontece no próximo sábado, 11, em Ribeirão Preto-SP

O festival de rock mais esperado do interior de São Paulo está com data marcada após três adiamentos por conta da pandemia de Covid-19. O evento tem a Deezer, serviço de streaming de áudio, como um dos parceiros e a marca já está se preparando para levar grandes atrações ao público do festival.

“Nossa participação no evento busca não apenas celebrar os artistas brasileiros, mas garantir a diversão de todos que passarem por essa edição do João Rock”, disse Yuri Valdevite, gerente de marketing da Deezer



Nada melhor que estar perto dos palcos vendo o seu artista favorito depois de longos anos de isolamento social. Por isso, essa edição do João Rock tem tudo para ser uma das melhores que já foram feitas. E a Deezer, como a casa da música, não podia ficar de fora, por isso preparou o Palco Street e o “DeezerOkê”.

“Queremos que nesta retomada o público se sinta ainda mais integrado com o Festival. E as ações da Deezer vão promover exatamente o clima que é nosso objetivo no João Rock: uma imersão em um mundo de música, paz e diversão”, disse Luit Marques, organizador do João Rock



"Por um longo período as pessoas sentiram falta do barulho, da animação e da conexão com seus artistas favoritos, que só acontece em apresentações ao vivo. Nós acreditamos no poder dessas experiências em construir momentos inesquecíveis. Nossa participação no evento busca não apenas celebrar os artistas brasileiros, mas garantir a diversão de todos que passarem por essa edição do João Rock", afirma Yuri Valdevite, gerente de marketing da Deezer.

Entre os shows, a Deezer terá VTs de até 30 segundos com letras de músicas conhecidas pelos fãs, criando um “karaokê gigante” nos telões



No Palco Street, a Deezer fará uma competição de MCs e B-boys, além da apresentação de Mista Luba, conhecido por seus trabalhos com Rincon Sapiência. Além disso, o streaming levará o “DeezerOkê” para galera cantar as faixas de artistas que fazem parte do line-up do evento. A ativação será totalmente caracterizada com lambe lambes e ilustrações inspiradas em músicas, de forma que as pessoas possam tentar descobrir qual faixa representa cada uma das artes.

Conheça abaixo as atrações do Palco Street:

Bboys

Nagai Batista Duarte dos Santos

Thiago Antonio Alves

Allan Barbosa Lopes

Leonardo jones Santana Santa

Cleone requiel da Silva Miguel

Felipe Ferreira lima

Mcs

Alex Henrique Trevisan

Bryan Nicolas Novaes

Brenda Lorrany Alves Pereira

Kamila de Andrade Justino

Ana Carolina Brito Alves da Silva

Adalberto Vieira Fernandes