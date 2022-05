Dedicado a ações sociais, Adílio leva empatia e boa gastronomia à nova temporada do MasterChef Brasil

Para o mineiro, a culinária representa um agente de transformação social, pertencimento e dignidade

Adílio, 29 anos, é mineiro, mas reside atualmente em Pirenópolis (GO). Pai de planta, ama cuidar das suas filhas verdes, que são mais numerosas do que os móveis da sua casa. Além disso, o participante do MasterChef Brasil 2022 também adora dançar e é missionário em sua igreja, onde promove ações sociais, em especial voltadas à gastronomia.

“Amo dançar, já fiz aula de dança muitos anos na minha vida. Amo karaokê. Eu também tenho muita planta em casa gente, eu amo planta, vocês não têm noção, sou pai de planta. Tem mais planta do que móveis lá em casa. Você que quer ser pai de planta, a primeira coisa que precisa saber é: tem que ter boa memória, porque cada uma precisa de um cuidado diferente, água diferente, tempo de sol diferente. Então, tem que ter muita disposição”, declara o aspirante a cozinheiro profissional.

Obreiro há dez anos, o competidor já trabalhou em diversos ministérios, como treinamento, discipulado, mobilizações evangelísticas, artes e, em especial, gastronomia e hospitalidade. Para ele, a culinária representa um agente de transformação social, pertencimento e dignidade.

Sua trajetória na cozinha vem da infância, quando aprendeu a cozinhar com sua avó no fogão a lenha, além de ter despertado a sua paixão pela gastronomia através do restaurante que suas tias e mãe tiveram.

Seu jeito comunicativo e alegre fez com que virasse gestor em uma ONG que faz trabalhos sociais em mais de 160 países. Com certeza, não vai faltar empatia e dedicação no jogo de Adílio no MasterChef Brasil.

