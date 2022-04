Deborah Secco, Luciana Gimenez, Rita Carreira e Narcisa marcam presença no Camarote Allegria, no Rio

Rainha e musas agitaram a segunda noite de desfiles do grupo especial na Sapucaí

A segunda noite de desfiles do grupo especial do Rio, neste sábado (23/4), reuniu diversas celebridades no Camarote Allegria, um dos espaços mais concorridos da Sapucaí.

Deborah Secco marcou presença como Rainha e um look que incendiou a Avenida. Ao lado, estavam a apresentadora Luciana Gimenez, a modelo Rita Carreira e a socialite Narcisa Tamborindeguy como musas do camarote.

Outras personalidades também marcaram presença como Francisco Vitt, Rick Tavares e a atriz Julia Byrro, o governador do Rio e sua esposa, Claudio Castro e Analine Castro, entre outras figuras conhecidas do público.

Na Avenida, os desfiles da noite ficaram por conta das escolas Paraíso do Tuiuti, Portela, Mocidade, Unidos da Tijuca, Grande Rio, e Vila Isabel.

O público também pode curtir as atrações exclusivas do Camarote Allegria, que foram: KVSH, Fica Comigo, Zeh Pretim, Adoro Frozen DJs, Bateria da Mangueira, Vitor Sobrinho, Love Rs, Bloquinho da Allegria, Marie Bouret, Marie Kruger, Just Mike e Ric Ruli, com um after que agitou os foliões até o amanhecer.