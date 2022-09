Deborah Secco e Malvino Salvador, sócios da rede Mais Cabello inauguram duas unidades em Minas Gerais

Marca, que conta com linha própria de produtos capilares com venda para todo o Brasil abre espaços em Uberlândia e na capital, Belo Horizonte

A Mais Cabello, marca de transplantes e tratamentos capilares, acaba de anunciar a inauguração de duas novas unidades em Minas Gerais no mês de outubro. No dia 5 é a estreia do espaço em Uberlândia, e no dia 6 é a vez de Belo Horizonte.

(Mais Cabello Unidade Uberlândia/ Divulgação)

Sandra Fernandes, CEO da Mais Cabello, acredita que entregar um serviço com propósito e com qualidade nunca vista antes no Brasil é a receita do sucesso dessa expansão sólida e rápida.

“Estamos a cada dia chegando a mais pontos importantes pelo Brasil. Temos mais de 25 unidades, tratamentos para todo tipo de público e somos a empresa número 1 em transplante capilar. E esse é só o começo. Temos os melhores profissionais no nosso corpo técnico, médico e de gestão. 2023 promete ainda mais!”, garante Sandra.

Malvino Salvador um dos sócios da rede

Operando nas cinco regiões do país, a marca tem entre seus sócios os atores Deborah Secco e Malvino Salvador que, acima de tudo, são também clientes. A atriz de inúmeros sucessos na televisão, declarou recentemente o quão importante é o trabalho realizado pelo grupo.

“É muito bom participar de algo que muda tanto a vida das pessoas.Todos nós sabemos o quanto o cabelo é parte fundamental na nossa autoestima. Como atriz, eu sei o quanto às vezes precisamos ir a extremos por um papel, como pintar o cabelo, colocar mega, raspar a cabeça etc. E quando vi os resultados dos tratamentos da Mais Cabello, não tive dúvidas, pensei ‘quero participar disso”’, afirmou Deborah.

Mantendo o padrão de qualidade das demais unidades espalhadas pelo Brasil, as novas lojas de Minas Gerais oferecerão todos os tratamentos disponibilizados pela rede Mais Cabello.

Hoje, além do transplante capilar masculino e feminino, são oferecidos mais de 10 tipos de serviço, entre eles: tratamento de calvície, estímulo capilar cobertura de cicatrizes, transplante de barba, Vittahair (inserção de vitaminas no couro cabeludo), detox, reflexologia com óleos, vapor de ozônio, alta frequência e laser com led, entre outros.

Além dos tratamentos nas clínicas, os clientes podem desfrutar da qualidade de cuidar dos cabelos em casa, dando continuidade com a linha própria de produtos Mais Cabello.

SERVIÇO

Mais Cabello – Uberlândia

Inauguração: 05/10

Horário: de 16h às 20h

Endereço: Rua Santos Dumont, 221 — Centro, Minas Gerais.

Mais Cabello — Belo Horizonte

Inauguração: 06/10

Horário: 14h30 às 18h30

Endereço: Rua Cícero Ferreira, 81, – Bairro Serra, Minas Gerais.