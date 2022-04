Débora Sartori comemora estreia na TV aberta interpretando Bília em ‘Reis’, superprodução da Record: ‘Oportunidade incrível’

Antes da série bíblica, ela participou da série infantil “Super Lupa”, da TV Novo Tempo, e fez comerciais para grandes marcas, como Samsung, Sonho de Valsa e Vick Vaporub

Débora Sartori é destaque noelenco da superprodução “Reis” (RecordTV), que estreou no dia 22 de março. A atriz, que se formou na Escola Nacional de Teatro (em Santo André), e iniciou sua carreira nos palcos, onde já integrou mais de 30 espetáculos, faz sua estreia na TV aberta. Antes da série bíblica, ela participou da série infantil “Super Lupa”, da TV Novo Tempo, e fez comerciais para grandes marcas, como Samsung, Sonho de Valsa e Vick Vaporub.

“Estrear na TV aberta é uma oportunidade incrível. Sempre quis participar de uma produção assim, como ‘Reis’, por conta da temática e, principalmente, pela grandiosidade”, destaca Débora.

Na trama, Bília, personagem interpretada por ela, é esposa de Obede, o melhor arqueiro do exército de Israel e mãe de Jessé. Assim como seu marido, Bília tem muita fé em Deus. Seu povo sofre com as ameaças dos Filisteus, e uma guerra é instalada. Nesse momento, Bília precisa passar confiança ao seu filho Jessé, de apenas 8 anos, ensinando sobre ter fé em Deus. Ao mesmo tempo, ela aconselha seu marido Obede, que se junta ao exército para a guerra e briga com seu melhor amigo Abiel.

Outros trabalhos e versatilidade

Desde pequena, Débora sempre soube que queria ser atriz. Porém, até conquistar seu sonho, o caminho foi longo; trabalhou com vendas de rua, telemarketing, cobrança, limpeza e festas infantis. Durante a pandemia, trabalhou em um stand de máscaras no shopping. A artista se descreve como “pau para toda obra”, tendo passado por diferentes profissões, mas sempre priorizando o trabalho como atriz.

Em um de seus trabalhos, fazia a limpeza pós obra, e aprendeu muito sobre pessoas:

“É um serviço bem detalhista. A gente limpava casas e apartamentos antes de serem entregues pela construtora ou até depois, quando já éramos contratados pelo dono do imóvel. Praticamente todas as pessoas não olham para o pessoal de limpeza, parece que quando você coloca o uniforme, se torna invisível.”

Débora relata que, em um de seus trabalhos, uma mulher dona do apartamento em que fazia a limpeza ficou inconformada ao ver que a atriz e seus amigos, todos brancos, trabalhavam com esse tipo de serviço:

“Ela ficou perguntando porque a gente trabalhava com isso. Disse que éramos bonitos, ficou perguntando de onde a gente era, porque parecia do Sul, e se gostávamos de trabalhar com limpeza. Demos uma resposta seca para cortar o assunto, mas me senti muito mal com isso. Vi de perto o preconceito que esses trabalhadores sofrem. Isso me tocou demais.”

Primeira novela bíblica

Estreante em novelas, Débora está encantada com os bastidores de “Reis”. Ela aponta o trabalho como uma experiência única e destaca a estrutura das gravações:

“O set e figurinos nos levam a um ambiente totalmente diferente do que estamos acostumados. É tudo muito real e me transportava facilmente para a época. Isso com certeza ajuda demais na construção da personagem. Algumas vezes eu me desligava entre uma cena e outra só pra observar tudo ao meu redor. Nesse momento, meu coração se enchia de felicidade e gratidão. Curti cada momento ali e essa experiência vou levar pra sempre comigo.”