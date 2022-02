Débora Máximo: o poder da influência feminina no Instagram

A ex-modelo e influencer Débora Máximo utiliza muito o instagram a fim de compartilhar sua rotina diária e conteúdos de moda

Com o tempo, as mulheres conquistaram os seus direitos e assim, cada vez mais ganham voz perante à sociedade: na política, no esporte e em demais setores. No entanto, com o avanço da tecnologia e novos meios de vendas de produtos, a influência feminina “saiu da caixa”. Hoje, grande parte delas comandam esse nicho. Segundo dados de uma pesquisa do Ibope Inteligência, seguidores de influenciadoras já somam 59%, enquanto os de influenciadoras, 44%. Há vários canais em que elas se manifestam. O Instagram é um deles. A ex-modelo e influencer Débora Máximo, por exemplo, utiliza muito esta rede social a fim de compartilhar sua rotina diária e conteúdos de moda.

Na sua visão, qual a importância da Influência Feminina no Instagram?

Importantíssima! Hoje, a gente tem essa ferramenta maravilhosa, que une todas as mulheres de forma assertiva. Por meio desta, conseguimos selecionar quem iremos ou não seguir. Sabendo usar de forma correta, solucionamos inúmeros empecilhos. Abrimos um leque de possibilidades e apresentamos -lhe novidades, incentivando na carreira, no trabalho, com a família, através do nosso comportamento e da forma que escolhemos para viver. A minha dificuldade pode ser a da outra. Ajudamos a romper limites. De repente, mora em uma cidade pequena e que não tem a noção da possibilidade de comprar um produto diferente ou novas vestimentas, que ainda não usa, mas que queria usar. Por que não usar isso e se tornar pioneira de moda neste lugar e motivar outras mulheres? Isso é muito legal!

Porque você escolheu ser influenciadora?

Todos nós somos, de alguma forma. Sempre encontramos alguém para perguntar: “Nossa, que bacana essa roupa! Onde comprou? ou “O que faz quando vai em algum lugar e está a fim de se arrumar, qual traje usar? “O que usa no rosto? A sua pele está incrível!” Quando comecei a trabalhar como modelo, mais ainda! Me perguntavam: “Eu uso o que para ir na festa X, na festa Y”. “Esse sapato combina com essa blusa?”. Eram muitas perguntas! Apenas resolvi colocar isso no Insta e deixar disponível para todas que me seguem. Está aberto para todos me perguntarem e pedir ajuda. Eu digo com frequência nos meus stories que podem me falar! Farei de tudo para ajudar! Se eu fosse guardar o meu conhecimento, não teria graça!

Qual é a sua maior referência?

Costumo dizer que tenho uma referência para cada assunto: maternidade, moda, que no caso, é a Sílvia Brás. Mas, minha maior influência é a bíblia. É lá que eu aprendo o comportamento maternal, o matrimônio, o respeito aos pais e a todos os seres humanos.

Qual o conteúdo que mais chama a atenção das mulheres?

O Insta veio para facilitar a vida. Uma das maiores dificuldades se refere às combinações: as cores, as texturas, o que se veste com o que. É óbvio que é isso que desperta a atenção. No entanto, dentro da moda, se trata da composição de looks. Você resolve o problema da pessoa! Multiplicar um look, ao qual você percebe várias formas de usá-lo. Economiza dinheiro! Ajuda!

Há conteúdo que desperte a atenção dos homens?

Os homens estão se cuidando muito!! Um conteúdo que cresce no ramo deles é cosmético! Cremes para o rosto, para os olhos, hidratantes… Os homens têm que se cuidar sim! Eles têm pele como nós!

Como conquistar seguidores e ser referência para eles?

Eu comecei de uma péssima forma, pois era a pessoa mais robô do mundo. Depois, observando outras meninas, descobri que eu deveria seguir um formato específico, o que não me agradava muito. Ficava super irritada. Mas, com o tempo, me libertei e vi que para conquistar mais seguidores, primeiramente, me conectaria com eles. Deu certo! E é maravilhoso!