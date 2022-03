Débora Denecke participa do programa ‘Vem com a Gente’ com Gardênia Cavalcante

Make Up Artistic e empresária falou de projetos pessoais e de sua ONG BEP Alemanha

Com o tema ‘A força das mulheres’, em comemoração ao mês de março, onde se comemora o dia internacional da mulher, Débora Denecke participa do programa ‘Vem com a Gente’.

Apresentado por Gardênia Cavalcante, o ‘Vem com a Gente’ vai ao ar no próximo dia 31, às 13h30, na Band

A Make Up Artist internacional, vai contar sobre sua trajetória de vida e histórias de superação.

Ela também falou de projetos pessoais e as novidades da ONG BEPA (Brasileiras em Perigo na Alemanha) fundada por ela e que tem como madrinha a modelo Luiza Brunet, o projeto visa proteger mulheres em situação de vulnerabilidade na Europa. Apresentado por Gardênia Cavalcante, o ‘Vem com a Gente’ vai ao ar no próximo dia 31, às 13h30, na Band.