De volta ao Ceará, Simaria aproveita domingo em família no Beach Park

A cantora estava em Fortaleza para participar da gravação do DVD de Mari Fernadez

De volta ao Ceará, Simaria curte domingo de folga ao lado da família. Em Fortaleza, cidade que sempre recebeu as coleguinhas de braços abertos, a irmã mais velha de Simone aproveitou algumas horas livres ao lado dos filhos (Giovanna e Pawel), sua mãe (Mara Mendes) e seu sobrinho (Henry), no tradicional parque aquático Beach Park, em Aquiraz.

a irmã mais velha de Simone aproveitou algumas horas livres ao lado dos filhos (Giovanna e Pawel), sua mãe (Mara Mendes) e seu sobrinho (Henry), no tradicional parque aquático Beach Park, em Aquiraz

“Valorizo muito cada momento que estou com os meus filhos. Eles estão em uma fase tão gostosa, cada dia mais inteligentes e surpreendente. Fico muito feliz em ter esses momentos de folga ao lado deles e poder proporcionar diversão à família toda”.

A cantora, que estava em Fortaleza para participar da gravação do DVD de Mari Fernadez, segue trabalhando o hit “ Vontade de morder”

A cantora, que estava em Fortaleza para participar da gravação do DVD de Mari Fernadez, segue trabalhando o hit “ Vontade de morder” com participação especial de Zé Felipe, que ultrapassa os 90 milhões de visualizações no Youtube.