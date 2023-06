De Terra Roxa para o mundo: A inspiradora jornada da empreendedora Silvia Helena José

A belíssima empreendedora que montou diversos negócios e vendeu no auge do sucesso agora ensina mulheres a trilhar um caminho rumo a satisfação pessoal

Esta é a histórias de uma garota que sai de sua pequena cidade para perseguir seus sonhos na cidade grande, parece clichê, mas é uma história de uma mulher empreendedora e resiliente. A jornada de Silvia Helena José, saindo da pequena cidade de Terra Roxa, no interior do Paraná, e se tornando uma empreendedora de sucesso, é tudo menos comum.

Silvia Helena atualmente

Créditos: Reprodução Instagram



Silvia Helena cresceu em uma cidade com apenas 20 mil habitantes, e teve o privilégio de aprender com seus maiores professores: seus pais. Seu pai era pecuarista e sua mãe, dona de uma boutique, ambos negócios prósperos na cidade. Pouco ela sabia que essas primeiras experiências moldariam seu espírito empreendedor e abririam caminho para seu futuro de sucesso.

Silvia Helena em 2001



Já na adolescência, Silvia Helena acompanhava o pai em viagens de negócios para agenciar a venda do gado. Isso se tornou parte regular de sua rotina, e essas lições práticas de negócios se tornaram sua primeira escola de empreendedorismo. Mas não era apenas com o pai que ela aprendia as estratégias para fazer a roda girar. Sua mãe, imersa no mundo da moda, envolvia Silvia Helena em sua boutique, onde ela aprendia a arte das vendas, do atendimento ao cliente e até mesmo da produção de eventos.

Silvia Helena organizava desfiles de moda para a boutique de sua mãe, realizados na única discoteca da cidade. Ela gerenciava habilmente os eventos, dividindo os lucros entre o dono da discoteca, sua mãe e ela mesma. Os eventos foram tão bem-sucedidos que ela até acabou organizando desfiles para as concorrentes de sua mãe, reafirmando seu manejo com os negócios.

Pedro José, pai de Silvia, Silvia e Helena Nalevaiko José, mãe de Silvia Helena

“Alguém poderia supor que eu daria continuidade aos negócios de meus pais ou administraria as fazendas da minha família, mas meu caminho tomou um rumo diferente. Minha mãe viu potencial em mim e me encorajou a seguir uma carreira de modelo. Eu competi em vários concursos de beleza, incluindo o cobiçado Miss Brasil, foi um sonho”, compartilha a empresária.

Silvia Helena em 2º lugar no Missa Brasil



Embora não tenha conquistado o título de Miss Brasil, sua determinação e perseverança a levaram ao segundo lugar, ao lado de sua favorita pessoal, Karen Matzenbacher, que ficou em terceiro. A experiência de Silvia Helena no mundo dos concursos de beleza lhe ensinou lições valiosas sobre competição, mas ela decidiu que ser Miss Brasil exigiria sacrifícios aos quais ela não estava disposta a se submeter. Seu senso de liberdade e sua ampla visão de mundo a levaram a seguir um caminho diferente.

Silvia Helena em 2001

Silvia Helena seguiu sua paixão pela atuação e se tornou uma atriz formada, inclusive recusando ofertas para aparecer em revistas renomadas como a Playboy e atuar em programas de TV populares e novelas da época. Ela abraçou a ideia de não se limitar a uma única carreira e abriu uma próspera madeireira em Campinas, interior de São Paulo. Seu espírito empreendedor floresceu à medida que ela expandiu seus negócios e conquistou grandes clientes, como a Perdigão, eventualmente abrindo uma filial para sua empresa.

No auge de seu sucesso, o amor interferiu na vida de Silvia Helena. Ela se apaixonou por um jogador de futebol profissional que morava na Alemanha e, diante da escolha entre seu negócio e seu relacionamento, decidiu vender a madeireira e se mudar para um país estrangeiro. Começando do zero, sem falar inglês ou alemão, Silvia Helena embarcou em um novo capítulo de sua história.

Silvia Helena grávida de sua filha Victoria Helena José Silva



Retornando ao Brasil em 1999, Silvia Helena mergulhou novamente na indústria da beleza, abrindo uma clínica de estética e beleza bem-sucedida no Rio de Janeiro. Seu compromisso com a excelência a levou a reunir uma equipe de 32 profissionais cuidadosamente selecionados, atendendo tanto clientes regulares quanto celebridades da televisão e da indústria da música.



Silvia Helena se sentia realizada durante esse período, mas, devido a circunstâncias pessoais e à necessidade de mudança, ela vendeu sua tão amada clínica, valorizando a amizade que ainda mantém com a atual proprietária e inúmeros clientes que conquistou.



Em 2007, Silvia Helena percebeu uma oportunidade única no mercado e decidiu criar sua própria grife de calçados. Assim nasceu a marca Silvia Helena, que rapidamente ganhou destaque pelo padrão de qualidade impecável e pelo uso inovador dos recursos oferecidos pelo mundo virtual. A empreendedora sabia que o comércio online era uma excelente forma de expandir seus negócios e alcançar um público maior.

Mas Silvia Helena não parou por aí. Ela sabia que para atingir o sucesso, precisava de estratégias inovadoras. “Foi então que tive a ideia de utilizar consultoras no formato delivery, que se tornaram uma ponte importante para alcançar ainda mais clientes. A exclusividade e qualidade dos sapatos comercializados pela minha marca encantavam as consumidoras, criando uma legião de fãs que, até hoje, sentem falta dos produtos únicos criados por mim”, conta a empreendedora.

No entanto, a Silvia enfrentou um desafio em seu caminho. As caixas de sapatos eram volumosas e isso dificultava o processo de armazenagem e envio dos produtos. Foi nesse momento que Silvia Helena percebeu a necessidade de migrar para um produto menor, mas igualmente lucrativo. Foi assim que ela descobriu o mundo das semijoias e fundou a “Silvia Helena Semijoias”. A empreendedora sabia que as mulheres também adoravam acessórios e viu nesse mercado uma grande oportunidade de negócio.

A transição de um produto para outro exigiu dedicação e expertise por parte de Silvia Helena. Mas ela sempre colocou sua família em primeiro lugar, e, por razões familiares, decidiu vender sua distribuidora de semijoias. No entanto, ela mantém uma forte amizade com a atual proprietária e faz questão de visitá-la sempre que vai a Campinas.



Ao longo de sua trajetória empreendedora, Silvia Helena sempre se destacou por sua integridade e pelo compromisso em alcançar o sucesso. Ela sempre teve uma visão de longo prazo e, desde cedo, começou a investir em terrenos comerciais. Nos últimos anos, decidiu apostar no ramo imobiliário, buscando investimentos que pudessem resistir aos tempos de crise e servir como uma forma de garantir seu futuro e aposentadoria.

Com uma mente empreendedora incansável, Silvia Helena construiu prédios e disponibilizou apartamentos para aluguel em uma localização estratégica próxima a uma grande universidade em Campinas, São Paulo. Essa empreitada tem sido um grande sucesso e demonstra mais uma vez a visão de negócios aguçada da empreendedora.

Sempre em busca de novidades, com a venda de suas empresas e no auge da lucratividade, Silvia Helena descobriu o amor pelo empreendedorismo e a busca por objetivos ainda maiores. Atualmente, ela está dedicada ao seu mais novo projeto: empoderar mulheres a empreender. Em um período de crise, quando tantas pessoas estão perdendo seus empregos, Silvia Helena assume o papel de mentora e assessora, auxiliando mulheres a iniciarem seus próprios negócios, desde a abertura do CNPJ até as estratégias de lucratividade.

“Alguns podem considerar essa iniciativa uma loucura, mas empreender é enxergar além das circunstâncias, é buscar a realização pessoal, é ser livre para viver a vida dos sonhos. Com minha experiência e determinação, incentivo as mulheres a acreditarem em seu potencial e a enfrentarem seus medos, transformando-se em novas pessoas”, disse Silvia Helena sobre a nova empreitada, e completou: “se arrependa pelo que fez, e nunca pelo que deixou de fazer”.