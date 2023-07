De rosa dos pés à cabeça, influenciadora Gaby Lucianno se inspira na Barbie e faz ensaio fotográfico

Assumidamente fã da boneca mais famosa do mundo, a modelo não deixou a tendência barbiecore passar em branco e ouso nas fotos com o look monocromático.

Na última quinta-feira, 20, a influenciadora Gaby Lucianno chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar novos cliques em seu perfil do Instagram. Gaby se jogou na tendência barbiecore e apostou em um look monocromático. Créditos: Lineker A modelo fez um novo ensaio fotográfico inspirado na Barbie. Com direito a limousine e peruca rosa, ela ousou ao apostar em looks monocromáticos para as fotos publicadas. O ensaio fotográfico contou ainda com uma limousine rosa. Créditos: Lineker Ela recebeu uma chuva de elogios nas redes sociais que acumula mais de 400 mil seguidores: “Barbie linda” escreveu uma seguidora; “Estou impactada”, pontuou outra. Gaby faz parte da legião dos fãs da boneca mais famosa do mundo. Ela contou que é fã entrou na onda e apostou em um super ensaio inspirado no mundo da Barbie. O Shooting foi realizado em Dubai, nos Emirados Árabes pelo fotógrafo Lineker.