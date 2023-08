De menina do interior a Miss Brasil, conheça a jornada inspiradora de Lívia Rodrigues

Beleza, Determinação e Superação e a história de uma menina que sonhou grande

Lívia Rodrigues, uma jovem de Navegantes, Santa Catarina, está conquistando palcos e corações por onde passa. Com uma trajetória que se entrelaça entre sua infância no interior e os holofotes das passarelas, Lívia construiu uma história marcada por superações, perdas e uma determinação contagiante.

Nascida e criada em meio à atmosfera acolhedora de Navegantes, Lívia encontrou na moda e nos concursos de beleza um espaço para expressar sua personalidade. “Minha infância foi maravilhosa. Fui criada no interior da maravilhosa cidade de Navegantes – Santa Catarina. Meus pais sempre foram minha inspiração para tudo, mas a moda está comigo desde sempre”, revela a jovem.

Beleza, determinação e superação

Foi a observação de um concurso de beleza na TV que acendeu a chama do desejo pelo mundo Miss. “Fiquei encantada. Daí então, foi que decidi que um dia seria Miss e aqui estou”, conta Lívia. E sua jornada não demorou a ganhar brilho. Tendo iniciado sua participação nos concursos com o título de Miss Itajaí, conquistado através da Kabeto Produções, Lívia viu sua carreira decolar.

A trajetória de Lívia também está marcada por desafios e perdas. Recentemente, ela enfrentou a dolorosa partida de seus pais. No entanto, a influência deles em sua vida e sucesso é inegável. “Não tenho palavras para agradecer esses dois!! Só posso dizer que tudo isso é apenas reflexo de uma criação que deu certo”, afirma Lívia. Ela também faz questão de destacar o papel fundamental de seus irmãos e de seu empresário, Ernando Coninck Junior.

Com vários títulos modelo fala das suas conquistas e dos seus objetivos futuros

Com títulos como Miss Personalidade, Musa do Grêmio e Gata do Brasileirão, Lívia inspira com sua humildade e autenticidade. “Seja você. Nunca negue as suas origens, e principalmente, seja humilde porque tudo na vida passa!”, aconselha ela. E suas palavras ressoam ainda mais alto quando se considera sua recente conquista: o convite para o Miss Brasil Beleza Brasileira, que será realizado em São Paulo.

Lívia Rodrigues não é apenas uma Miss, é uma representante de sonhos e perseverança. Com suas redes sociais em destaque, como seu Instagram @misssantacatarina2023, ela espera continuar inspirando e concretizando sonhos. “Quero, sobretudo ser a ponte para concretização de novos sonhos e só aceitei isso porque acredito em pessoas”, destaca.

Lívia Rodrigues é Miss Santa Catarina 2023 pela franquia Supranational

Do interior de Santa Catarina ao centro das atenções nacionais, Lívia Rodrigues é mais do que uma jovem bonita com títulos, ela é uma inspiração para todos que buscam o sucesso, independente das adversidades. Com coragem, determinação e uma postura humilde, ela está pronta para representar seu estado e seu país no Miss Brasil Beleza Brasileira, provando que a beleza vai além das aparências.

