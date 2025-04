De MasterChef para Fortaleza: Grupo OE celebra chef Moisés Batista no comando do Nucci em evento exclusivo

A cena gastronômica de Fortaleza acaba de ganhar um reforço de peso, com a chegada do renomado chef Moisés Batista ao comando do Nucci Cozinha Europeia, o mais novo empreendimento do Grupo OE. Em um evento exclusivo para convidados, realizado nesta quarta-feira (09), o grupo celebrou essa união promissora, que marca a estreia do seu primeiro restaurante dedicado à culinária europeia no Ceará.

Os presentes puderam degustar um almoço e um jantar, com um menu autoral em cinco etapas, concebido por Moisés Batista. As criações revelaram uma interpretação neoclássica e sofisticada de sabores do continente europeu, com toque de ingredientes regionais.

Evento exclusivo revela cardápio autoral com menu inspirado nas cozinhas italiana, francesa e espanhola. (Divulgação/JDC Produções)

A ousadia do Nucci se reflete também na concepção do seu cardápio, que se assemelha a uma carta de vinhos. Dividido por seções que destacam as especialidades de países como Itália, França, Espanha e Portugal, o menu convida a uma experiência gastronômica única, explorando a diversidade e a autenticidade de cada cultura.

Para Eduardo Barros, diretor do Grupo OE, a chegada de Moisés Batista representa um novo momento do Nucci e um marco importante para o grupo. “Estamos muito entusiasmados em receber o talento e a visão do chef Moisés. Sua expertise e paixão pela gastronomia, comprovadas em sua participação no MasterChef Profissionais e no reconhecimento como Chef do Ano, agregam um valor inestimável ao nosso restaurante e à culinária cearense”, declara.

Seleto público formado por críticos, chefs e personalidades locais prestigiaram estreia do chef. (Divulgação/JDC Produções)

Moisés Batista, por sua vez, expressou sua satisfação em assumir este novo desafio. “É uma honra integrar o Grupo OE e liderar a cozinha do Nucci. Este é um projeto que me permite explorar a profundidade e a elegância da cozinha europeia, com uma perspectiva contemporânea. O menu foi cuidadosamente elaborado para oferecer uma experiência sensorial completa, utilizando ingredientes de alta qualidade e técnicas inovadoras, sempre respeitando a essência de cada prato”, conclui o chef.

Sobre o Grupo OE

Em atividade há 30 anos, o Grupo OE é um dos principais fomentadores da gastronomia, entretenimento, eventos e cultura no Ceará. Operando em diferentes áreas e setores da economia, a organização é amplamente reconhecida por seu trabalho e legado. Por meio do seu principal braço, a Oficina de Eventos, o grupo já realizou mais de 9 mil eventos de todos os portes. Em 2021, o grupo ampliou sua área de atuação e, atualmente, possui cinco casas gastronômicas em Fortaleza, sendo elas Cortile Ristorante, Ponza Frutos do Mar, Babbi Osteria, Yoto Cozinha Nikkei e o Nucci Cozinha Europeia.