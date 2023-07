De maneira discreta, Millena Machado se despede do ‘Canal Empreender’ do Grupo Bandeirantes

Apresentadora comandou o ‘Jornal do Empreendedor’ e do programa de entrevistas ‘Você quer empreender?’, e se despediu de maneira muito discreta celebrando o primeiro aniversário do canal

A apresentadora Millena Machado não está mais à frente do’ Jornal do Empreendedor – terceira edição’ e do talk show ‘Você Quer Empreender?’ do Grupo Newco – divisão de canais pagos do Grupo Bandeirantes. Nesta terça-feira (4), Millena fez sua última apresentação e se despediu ao final da edição do telejornal de forma muito discreta, celebrando o primeiro ano do Canal Empreender.



“Muito bem, gente eu fico por aqui. Mais notícias ao vivo amanhã, a partir das sete e meia da manhã. Aliás, nesta quarta-feira, o Canal Empreender celebra o primeiro ano de existência. Que honra, hein, poder fazer parte dessa história. E tem programação especial a partir das nove da manhã. Aproveitem, hein. Parabéns a toda equipe. Um beijo grande. Até a próxima!”, disse a apresentadora no encerramento do noticiário, ao invés do costumeiro “boa noite, até amanhã, eu te espero”, que falava todos os dias.

Millena havia assinado contrato com a Band em maio de 2022, seis dias após deixar a RedeTV!, para comandar o telejornal ‘Jornal do Empreendedor’ e o talk show ‘Você Quer Empreender?’. Na RedeTV!, Millena apresentava o telejornal Rede TV News, antes disso ficou quase 10 anos no comando do programa AutoEsporte na TV Globo, apresentando as principais informações sobre os lançamentos dos setores automotivo, náutico, aeronáutico e motociclístico no Brasil e no mundo.

Millena Machado se despede do ‘Canal Empreender’ no aniversário de 1 ano do canal



A jornalista também registrou passagens em outras emissoras dentro no telejornalismo, com destaque para a cobertura da posse do ex-presidente norte-americano Barack Obama ao vivo que durou cerca de nove horas, além da cobertura da ida ao espaço do astronauta brasileiro Marcos Pontes, e a visita do Papa Bento XVI ao Brasil enquanto esteve âncora do Band News TV.



No Canal Empreender, Millena entrevistou os maiores empreendedores do Brasil, comandando o programa ‘Você Quer Empreender’, recebeu Augusto Lins – Stone -, Sérgio Zimerman – Petz -, Janguiê Diniz – Grupo Ser Educacional -, Mônica Burgos – Avatim -, Chieko Aoki – Grupo Aoki -, Cleusa Maria da Silva – Sodiê Doces -, JP Resende – Hotmart -, César Carvalho – Gympass – entre outros grandes nomes. O talk show vai ao ar toda quinta-feira às 22:30, está em reprise atualmente e será descontinuado.

Para o contrato, a jornalista teve que se mudar de São Paulo para Brasília, onde está há cerca de um ano. A apresentadora ainda não comentou sobre sua saída, mas republicou uma sequência de stories com posts dos colegas lamentando sua despedida.