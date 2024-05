De influenciadora a proprietária milionária: Vivi Noronha compartilha jornada de sucesso

A influenciadora digital Vivi Noronha tem muitos motivos para celebrar. Aos 20 anos, a jovem, que cresceu na favela do Rodo, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, alcançou um marco significativo em sua vida: a compra de uma mansão avaliada em R$3,5 milhões, localizada na zona oeste do Rio. “Essa mansão é fruto do meu trabalho, uma conquista valiosa. Acho que a maior que tive até hoje”, declara Vivi.

Vivi Noronha compra mansão milionária e celebra conquistas

Nascida e criada na favela do Rodo, Vivi enfrentou muitas dificuldades durante sua infância. Agora, como mãe de Júlia, de 5 anos, Miguel, de 3, e Laura, de 2, ela se orgulha de poder proporcionar uma vida melhor para seus filhos. “Meus filhos são o que mais importam na minha vida e eu sei o que é passar dificuldade, viver na comunidade. Agora eu tenho prazer em oferecer tudo de melhor aos meus filhos. Todos os três vivem algo que eu nem sonhava em ter na minha infância”, conta.

Vivi percebeu a mudança em sua vida quando passou a visitar lugares ou consumir produtos sem se preocupar com os preços. “Antes eu saía com o dinheiro contado, agora eu entro na loja e só percebo o valor no caixa. Tenho dinheiro para comprar o que eu quero e quando quero”, diz a influenciadora. Essa transformação financeira é uma grande vitória para Vivi, que viu sua mãe se desdobrar em muitas para conseguir adquirir algo que ela ou seus seis irmãos precisavam.

O primeiro grande sonho que Vivi conquistou foi comprar a casa de sua mãe. “A minha mãe trabalhava em casa de família, com limpeza, fazia extras para comprar alguma coisa pra gente e o primeiro grande sonho que conquistei foi comprar a casa dela. Eu já a ajudava pagando o aluguel, mas agora ela tem uma casa própria para morar. Cada dia que passa estou conquistando mais coisas com o meu trabalho”, reflete Vivi.

A influenciadora também celebra o impacto positivo de sua imagem, conceitos e valores em sua vida profissional. “Lembro que a primeira vez que ganhei um valor alto na internet foi cerca de R$12 mil de um banco porque fiz uma divulgação nas redes e eu recebia um percentual em cima dos cadastros feitos por outras pessoas. Ali eu percebi que de fato tinha me tornado uma influenciadora”, revela.

Quando questionada sobre a possibilidade de aumentar a família, Vivi tem a resposta na ponta da língua. Seu foco no momento é o crescimento profissional, visando proporcionar ainda mais conforto para seus filhos. “Penso muito no meu crescimento profissional, até para dar mais conforto para as crianças. Adoro os nossos momentos juntos e ainda quero viajar o mundo ao lado deles. Mas quem sabe daqui a alguns anos? Ainda posso pensar sobre isso”, conclui a influenciadora.

Vivi Noronha é um exemplo de determinação e superação. Sua trajetória, que começou na favela do Rodo e a levou a conquistar uma mansão milionária, inspira muitos jovens que buscam mudar suas realidades através do trabalho árduo e da perseverança.