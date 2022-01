De Férias Com o Ex: Caribe – Descubra qual a brasileira responsável pela 1ª briga e 1º beijo da temporada

A edição será transmitida para América Latina e tem três participantes estrangeiros

Quem quer ver pegação, briga, fofocas e muito entretenimento, não pode perder a nova temporada do ‘De Férias com o Ex’. A nova temporada foi gravada em uma praia paradisíaca do Caribe e conta com três participantes estrangeiros, o que promete gerar ainda mais confusão e cenas divertidas no reality da MTV.

Angietta Rodriguez, Mario Abraham e Vasco Pineda (Vascki), são os três participantes que precisaram se esforçar para dialogar com o resto do elenco. Arriscando um “portunhol” e até um pouco de inglês em alguns momentos, a veterana Camilla Costa confessa que no início foi um pouco difícil, mas o idioma não foi uma barreira na hora de flertar.





A nova versão do reality trará um tempero caribenho, reunindo um grupo de brasileiros e estrangeiros, nesta primeira edição bilíngue

“Foi uma experiência única conviver com estrangeiros dentro da casa. Eu estava nos Estados Unidos [antes das gravações], lidando com inglês e cheguei lá e vi o espanhol. Eu não entendo muito, mas eu enrolo, então não foi uma barreira. Até porque quando a gente bebe, fica tudo bem e a gente se entende. Eu adorei, acho que deu um ‘plus’ a mais na edição”, revelou Camilla.

Para alguns participantes pode ter sido mais tranquilo, mas a dificuldade na comunicação gerou a primeira briga da casa. Durante a coletiva de imprensa, Leticia Oliveira revelou um desentendimento com Angietta Rodriguez. Muitos disseram que foi por ciúmes, a brasileira contou que a briga pode ter sido pela falta de entendimento entre elas no início.

Inclusive, Leticia protagonizou também o primeiro beijo da edição. Ainda não se sabe com quem, mas ela estava fazendo corações para Gabriel Sampaio em um momento da entrevista. De acordo com Bettina Hanna, diretora do reality, Oliveira é a participante perfeita, pois foi autêntica e não teve filtro.



Na coletiva de imprensa, o clima era de muita amizade e até romance entre alguns participantes

Os participantes não deram muitos spoilers sobre o programa, até porque muitos disseram que não se lembram de tudo que fizeram por conta da bebida alcoólica. O que foi possível observar durante as entrevistas foi um clima de brigas e brincadeiras bem forte entre Carlos Ortega e Mariana Franco. Ela, inclusive, disse ter se arrependido de não sair do reality namorando com Gabriel Sampaio.

Para a gravação do reality, na Colômbia, todo o elenco e equipe técnica foram testados e colocados em quarentena para assegurar que não houvesse nenhuma contaminação por Covid-19

Algo que pareceu unânime entre os participantes foi o clima de briga na hora de dormir. “No começo é mole porque cada um tem sua cama, mas no decorrer do programa vai chegando gente e começa a criar um certo desconforto, ainda mais que teve uma galera que quis ficar trocando de quarto”, disse Gabriel. Nesse quesito, todos reclamaram de Carlos Ortega e o próprio confessou que era difícil e que gostava de irritar algumas pessoas.

Todas as quintas, logo após a exibição do reality show, No Estúdio Com o Ex Caribe será transmitido ao vivo. Nesta edição, Lipe Ribeiro é quem comanda o papo entre os participantes

Além das brigas e momentos engraçadíssimos que a edição vai proporcionar, Bettina garante que o público vai se encantar pelo Caribe. O reality estreia dia 13 de janeiro, a partir das 21 horas, na MTV e no serviço premium de streaming, Paramount+.