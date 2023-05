De engraxate a corretor imobiliário dos milhões: conheça Fazano Mota

Paulista com 26 anos de experiência já movimentou mais de meio bilhão de reais com suas vendas

Na infância ele foi engraxate e hoje movimenta milhões no ramo imobiliário. Este é Fazano Mota, corretor que atua em Arujá, Guarulhos e Zona Sul de São Paulo e realizou mais de meio bilhões de reais em vendas.

“Meu maior orgulho é poder mostrar para as pessoas que é possível”, Fazano Crédito: Instagram



Evandro Mota, ou simplesmente Fazano, nasceu na cidade de Guarulhos e iniciou sua carreira profissional aos 10 anos como engraxate na Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade. Rapidamente, ele conquistou novos espaços e, em 1996, passou a trabalhar em uma imobiliária local, dando início à carreira que o levaria ao sucesso.

: Trajetória de sucesso começou como engraxate na Praça Getúlio Vargas, em Guarulhos Crédito: Arquivo Pessoal



“Meu maior orgulho é poder mostrar para as pessoas, principalmente as mais jovens, que é possível, pois quando eu tinha apenas 10 para 11 anos de idade, sem meus pais saberem, eu já estava com uma caixa de engraxate junto com meus os amigos. Tive a oportunidade de engraxar os sapatos de um grande escrevente do 2º Cartório de Notas de Guarulhos e ele me convidou para eu ser mensageiro interno em meio período. Naquela época não era proibido como nos dias atuais e fiquei por 12 anos nesse trabalho já como auxiliar de escrevente. Foi quando eu conheci o dono de uma imobiliária de Guarulhos, Sérgio Bianco, ingressei na Bianco Imóveis como corretor e depois Imobiliária Lopes foi lançar um projeto e eu entrei para ser um corretor de lançamento de apartamentos”, relembra Fazano.

Corretor dos milhões, Evandro hoje conhece o mundo através do sucesso alcançado Crédito: Instagram



A trajetória de vida é, para Fazano, um diferencial para que hoje possa entender o que as pessoas buscam em suas vidas em relação a um imóvel. “O atendimento com sua eficácia faz toda diferença. Quando você se torna um corretor, o preparo e ter uma boa conduta com seus clientes faz toda a diferença. Com certeza eles sabem que estão sendo atendidos por um profissional diferenciado do mercado imobiliário. Quando se tem um bom atendimento em postura e uma boa dicção tudo muda diante dos clientes. Toda a minha experiência faz com que os clientes alcancem o imóvel certo, isso é fato”, diz.



Especialista em imóveis de luxo, Fazano é um hoje um dos mais premiados corretores do país, tendo recebido 23 troféus. “Vejo que através das redes sociais, principalmente o Instagram sou reconhecido como uma autoridade no mercado imobiliário, talvez por estar a 26 anos nesta área promissora como corretor de imóveis, me sinto muito feliz e honrado por ser reconhecido por essa carreira brilhante que trilhei até aqui, ser reconhecido na rua nos dias atuais realmente não é para qualquer um”, diz aos risos.

Em sua caminhada de 26 anos movimentando milhões de reais, o corretor que os valores dos imóveis que negocia sempre geram curiosidade. “Como meu nicho é alto padrão, para muitas pessoas isso sempre foi uma grande curiosidade. Posso afirmar que já negociei acima de 7 dígitos. Tenho que falar com propriedade que para ser um corretor de imóveis bem sucedido não é sobre valor financeiro o mais importante e sim a satisfação de vender um sonho para uma família realizada .



Profissional de sucesso em sua área de atuação, Evandro Mota, o Fazano, analisa tudo que viveu e revela a receita para chegar onde chegou. “Em primeiro lugar, sinceramente, é a humildade, que é algo que eu tenho de berço. Nunca se esquecer de tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado e saber que o dinheiro não é prioritário diante das pessoas, mas sim que ele é uma consequência de um bom trabalho. E para finalizar sair de perto de pessoas negativas, elas são as maiores dificuldades para nosso mundo atual”, afirma.