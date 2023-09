De cozinheiros repetentes a marrentos: conheça os participantes do MasterChef Profissionais que estreia nesta terça-feira na Band

Disputa conta com competidores repetentes, em começo da carreira, com longa carreira na Europa, marrentos, meiga, estrangeiros. Volta de Henrique Fogaça ao júri marca edição profissional do reality gastronômico mais famoso do Brasil

A 5ª temporada do reality “MasterChef profissionais” estreia na próxima terça-feira (19), às 22h30 na tela da Band, com 14 participantes profissionais de todas as regiões do Brasil e um de fora dele. Os novos episódios serão transmitidos de forma simultânea, no site e app BandPlay. A apresentadora Ana Paula Padrão segue no comando da disputa que tem no júri, Helena Rizzo, Erick Jacquin e Henrique Fogaça; que havia se afastado do programa em fevereiro deste ano por motivos pessoais.

Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça recebem os participantes do MasterChef Profissionais 2023



Entre os participantes, pelo menos dois são competidores repetentes, aqueles que foram reprovados em edições anteriores. Tem competidora em começo da carreira, outros com longa carreira internacional, dois chefs declaradamente marrentos, uma chef assumidamente meiga e um estrangeiro. Idades variam entre 28 e 50 anos. Conheça cada um deles:

Os 14 participantes pronto para o começo da disputa

Bárbara – 31 anos, Brasília/DF

A jovem é uma talentosa e agitada chef que divide seu tempo entre a cozinha e a dedicação aos seus dois filhos. Em passagens por restaurantes renomados, como Terraço Itália, DOM e Pujol, consolidou suas técnicas aplicadas à cozinha brasileira moderna. Hoje, é dona do próprio restaurante, o Afeto, em Brasília, onde sua paixão pela culinária se traduz em pratos cheios de sabor. Professora de gastronomia, adora compartilhar seus conhecimentos com o mesmo amor com que cozinha. Para ela, preparar refeições não é apenas sobre conceito, mas sim emocionar por meio da comida. Com toda a sua habilidade e muita garra, Bárbara está pronta para brilhar no MasterChef Profissionais e conquistar o paladar dos jurados.

Bruna – 42 anos, São Paulo/SP

A paulistana é uma grande cozinheira, porém, ainda tem uma carreira recente. Por 16 anos trabalhou com marketing e teve uma trajetória bem-sucedida, chegando a ganhar um dos maiores prêmios da área, o Cannes. Com o tempo, o amor pela gastronomia falou mais alto e ela passou a se embrenhar na área, fazendo estágios em diversos restaurantes. Nos últimos anos, começou a cozinhar profissionalmente e hoje trabalha em um hotel em San Diego (EUA), além de atuar como personal chef. Sua personalidade inquieta e competitiva faz com que ela encare a culinária como o boxe, um dos esportes que mais gosta. Com talento e criatividade, Bruna se diz preparada para seguir longe na competição e levar o troféu para casa.

Bruno – 29 anos, Ananindeua/PA

O paraense chega ao MasterChef Profissionais para mostrar suas raízes e sua garra. Orgulhoso, tem esse amor tatuado na pele e brinca que o açaí corre em suas veias. A riqueza gastronômica de ingredientes e temperos de sua região fez com que ele largasse a faculdade de arquitetura para seguir o sonho de cozinhar e mostrar as belezas de sua terra através dos pratos. Já fez diversos eventos gastronômicos com o chef Thiago Castanho e, depois de ganhar mais bagagem, deixou Belém para se aventurar em São Paulo. Atualmente, trabalhando como subchef de um grande restaurante na capital paulista, se sente mais que preparado para se jogar no MasterChef Profissionais e sair como campeão.

Cintia – 41 anos, São Paulo/SP

Ela já conhece o reality de perto, porque não é a primeira vez que participa do MasterChef. Ela tentou o avental na primeira temporada da versão amadora em 2014 e acabou não dando certo. Passados dez anos, está de volta, mais madura e preparada, agora com seu dólmã de profissional para mostrar o quanto evoluiu. Após enfrentar momentos turbulentos, largou a carreira como fotógrafa e jornalista e se encontrou na gastronomia. Passou por restaurantes de renomados chefs, como Paola Carosella e Alex Atala, e atualmente é consultora gastronômica e comanda um serviço de catering. Cintia volta para a cozinha mais famosa do Brasil para provar que, dessa vez, a sua trajetória no programa será bem diferente.

Eduardo – 44 anos, Florianópolis/SC

Ele entra no MasterChef com excesso de bagagem e passaporte em dia. Dono do restaurante Le Pario, em sua cidade natal Florianópolis, herdou o jeito disciplinado de comandar cozinhas do seu início na carreira militar. De lá para cá, passou 13 anos na França, trabalhando em restaurantes premiados como Le Violon d’Ingres, La Fontaine e com o chef estrelado Christian Constant. Com sua vasta experiência e muita vontade de vencer, quer a visibilidade do MasterChef para elevar a sua carreira no Brasil levantando o troféu na grande final.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Franklin – 33 anos, Guarujá/SP

O mocinho é uma figura conhecida entre os fãs do MasterChef Profissionais por sua participação em 2018, quando bateu na trave para ingressar na competição e perdeu a chance nas seletivas dos embates. Desde então, o chef confeiteiro cresceu muito, ganhou experiência e recebeu alguns prêmios da área. Viajou para a Europa e passou por restaurantes premiados em Portugal e na Irlanda, como o Greenes. De volta ao Brasil, atuou em estabelecimentos estrelados e hoje trabalha como confeiteiro no Ema, da chef Renata Vanzetto. Franklin promete servir muito mais do que sobremesas. Criativo e obstinado, ele tem uma missão: ganhar o troféu e provar a todos a sua redenção da primeira tentativa.

Keila – 50 anos, Belo Horizonte/MG

A chef mineira é cheia de experiência e muitos sonhos e tem muitas histórias interessantes para contar sempre com um sorriso no rosto. Já foi diarista e bancária, mas se encontrou mesmo entre as panelas e o cheiro bom de comida de mãe. Atualmente, é dona de buffet, faz grandes eventos e vai trazer leveza e muita técnica para a cozinha do MasterChef Profissionais.

Moisés – 32 anos, Natal/RN

Tem fortes ligações com sua mãe, passou a infância à beira mar e saiu de casa cedo para apostar suas fichas na única coisa que lhe cabia perfeitamente: a cozinha. O tiro no escuro resultou em sucesso e hoje o chef exala segurança nos restaurantes por onde passa. Com seu jeito marrento, ele começou de baixo, suando muito até chegar ao cargo de chef em um restaurante em Jericoacoara, no Ceará. Moisés quer vencer o MasterChef Profissionais e dar à sua mãe uma vida melhor.

Raquel – 44 anos, Fortaleza/CE

Intensa e agitada, está pronta para se jogar de cabeça nos desafios desta nova temporada do MasterChef Profissionais. Nasceu em Fortaleza, mas foi criada no Rio de Janeiro, onde trabalhava como designer em publicidade quando começou a vender marmitas para os colegas. Foi assim que a sua paixão pela gastronomia cresceu. Hoje mora em Brasília com a esposa e as filhas e trabalha como personal chef e consultora de restaurantes. Tem orgulho de ter começado na cozinha de forma autodidata e conquistado a seu dólmã com muito suor e determinação. É uma competidora movida pela adrenalina e difícil de se dar por vencida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rebeca – 30 anos, Rio de Janeiro/RJ

Simpática e meiga, sempre quis seguir carreira na gastronomia. Aprendeu muito em restaurantes renomados como o Copacabana Palace e o Evvai. Enfrentando desafios por ser negra e mulher, precisou provar constantemente sua excelência na profissão. Amante da cozinha peruana, define seu estilo como uma fusão entre Brasil e Peru. Seu sonho é abrir um restaurante que transmita essa paixão. Uma estrela em ascensão, Rebeca promete chegar com força total no MasterChef Profissionais.

Rozana – 36 anos, Uberlândia/MG

Com mais de 10 anos como chef executiva e passagem por restaurantes renomados, Rozana agora quer brilhar na competição mais famosa do país. Ela traz consigo uma bagagem única, tendo estagiado com grandes chefs, como Elisa Fernandes e Renata Vanzetto. Os lugares onde trabalhou ajudaram a moldar seu estilo criativo e autêntico juntamente com sua raiz mineira e a paixão por forno à lenha. Hoje, é chef em um grande banco de investimentos e demonstra diariamente sua habilidade em liderar e criar experiências gastronômicas. Rozana brinca que é casada com o seu grande e verdadeiro amor, a cozinha, e promete conquistar o paladar dos jurados e dar muito trabalho para os outros competidores.

Tarek – 28 anos, Tartus/Síria

Tarek é um sírio que vive no Brasil há sete anos. Fugiu de seu país para não servir ao exército na guerra e encontrou na cozinha daqui sua forma de sobrevivência. De família de cozinheiros, gosta de misturar técnicas francesas com a base da culinária de seu país e aplicar tudo o que sabe desvendando os segredos dos ingredientes brasileiros. O audacioso profissional garante que sua comida de fusão é o caminho para levantar o troféu desta edição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vinícius – 38 anos, Rio de Janeiro/RJ

Com 12 anos de carreira, trabalhou com chefs renomados como Pedro de Artagão, Cris Leite e foi subchef de Monique Gabiatti, ex-participante do MasterChef Profissionais. Defensor de uma culinária democrática, acredita que todos devem ter acesso à comida de qualidade. Por isso, decidiu interromper a carreira em cozinhas da zona sul do Rio de Janeiro para tocar o seu próprio restaurante em Campo Grande, subúrbio da zona oeste carioca. Com seu jeito marrento, debochado e amoroso, busca mostrar que é possível fazer alta gastronomia popular e conquistar o troféu.

Yuri – 28 anos, Belo Horizonte/MG

O mineiro de Belo Horizonte, cresceu no restaurante de comida típica do pai. Em meio ao fogão à lenha, técnicas rudimentares e ao salão cheio, juntou essa bagagem afetiva com a vontade de ser livre. Em Minas, trabalhou com chefs premiados, como Ivo Faria e Léo Paixão. Com o tempo, foi criando seu estilo próprio e resolveu realizar um sonho: mudou-se para Caraíva, na Bahia, onde abriu o seu próprio restaurante de cozinha contemporânea, utilizando como base os produtos sazonais. Com seu jeito sereno e obstinado, garante que sua criatividade vai torná-lo o próximo MasterChef Profissional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE