De assistente técnico a empresário e gestor artístico: conheça a incrível trajetória de Pablo Linhares

Além de ser cofundador da maior empresa de reparo de aparelhos celulares, hoje, ele também é empresário dos músicos Mumuzinho e da dupla Matheus e Kauan

Desistir é uma palavra que não existe no vocabulário do empresário e gestor artístico, Pablo Linhares. O mineiro, radicado no Rio de Janeiro, começou a trabalhar em uma assistência técnica de celulares, junto com o irmão, Lucas Linhares. Porém, a empresa fechou e precisavam se reinventar. “Meu irmão e eu pensamos o que faríamos. Como só entendíamos sobre assistência técnica, resolvemos seguir no

ramo”, relembra.

Pablo Linhares posa ao lado de Mumuzinho, um dos seus empresariados

Uma grande empresa de telefonia procurou Pablo para que fizessem um serviço e, foi assim, que começou a ser fundado o Grupo PLL, atualmente, a maior empresa de reparo de aparelhos celulares da América Latina.



“Com um terno emprestado, fui para a reunião e fechamos um bom acordo com a operadora, que passou a nos indicar para outras empresas”, relata Pablo. Contudo, com o passar dos anos, os irmão Linhares notaram que precisariam de diferenciais competitivos, e começaram a transformar o negócio em algo ainda maior.

Pablo e Lucas Linhares posam com a dupla sertaneja Felipe e Rodrigo



“Sempre mantivemos nosso core business, mas queríamos ter diferenciais. Então, em 2009, ampliamos nossos serviços com soluções em pós-venda e, assim, passamos a trabalhar com as seguradoras de celular, tanto que fazemos sinistro, reparo, cobrança de franquia, logística”, explica o empresário.

Atualmente, o Grupo PLL é a maior BPO (Business Process Outsourcing) do mercado segurador de mobile. E Pablo deixa claro que é preciso foco para conquistar o sucesso. “É preciso acreditar naquilo que se quer. Mas, o que define o que vai fazer a pessoa atingir o sucesso, é o seu propósito de vida bem definido. E quando se sabe o que quer, criasse projetos e metas visando o objetivo”, orienta Pablo.

Novos negócios no caminho

Ainda junto com o irmão, Pablo entrou para o mundo artístico gerenciado carreira de cantores, entre eles estão a principal dupla sertaneja da atualidade, Matheus e Kauan; o sambista Mumuzinho; e a dupla revelação, também do sertanejo, Felipe e Rodrigo, que no ano passado tiveram mais de 28 milhões de plays no Spotify, além de terem viralizado por mais de 240 mil vezes nas plataformas do Tik Tok e do Instagram.