De Aqua a Nicki Minaj: Barbie conquista mais de 600 mil playlists no Spotify!

A icônica boneca Barbie, conhecida por seu status de ícone fashion e símbolo de empoderamento feminino, está provando que seu poder de influência não se limita ao universo dos brinquedos. Com mais de 600 mil playlists criadas por usuários no Spotify, Barbie agora conquista também o cenário musical, com faixas que vão desde clássicos como “Barbie Girl” do Aqua até hits atuais como “Barbie Tingz” da talentosa Nicki Minaj, além de sucessos de Katy Perry e Snoop Dogg que homenageiam a famosa boneca.

Barbie invade o universo musical com hits de Dua Lipa, Billie Eilish e mais!

Para celebrar a tão esperada estreia mundial do filme Barbie, o Spotify decidiu fazer uma atualização especial na playlist oficial da boneca. Novas faixas foram adicionadas, trazendo uma mistura empolgante de músicas que combinam perfeitamente com a essência da personagem. Agora, a playlist oficial conta com sucessos como “Dance The Night” de Dua Lipa, “What Was I Made For” de Billie Eilish e a colaboração com Aqua, “Barbie World”, interpretada por ninguém menos que a própria Nicki Minaj.

Veja como a boneca fashionista está se destacando na cena musical

Os fãs da Barbie no Spotify têm uma surpresa especial ao ouvirem a playlist oficial da boneca em seus dispositivos móveis. A barra de progresso se transforma magicamente em cor-de-rosa Barbie, adicionando um toque único à experiência musical. Além disso, os usuários têm acesso a um hub exclusivo chamado “Living in a Barbie World”, que oferece playlists personalizadas, como “Hot Pink”, “y2k” e “Summer Pop”, criadas especialmente para os fãs da icônica boneca.

Para tornar a experiência ainda mais envolvente, o Spotify decidiu adicionar um clipe do filme BARBIE a faixas selecionadas, utilizando o recurso Spotify Canvas. Essa adição proporciona uma experiência imersiva aos fãs, permitindo que mergulhem ainda mais no mundo encantado da Barbie enquanto apreciam suas músicas favoritas.