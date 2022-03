De agente funerário a melhor apostador digital do Brasil: Westerley Cesário

A maior aposta de Cesário já deu retorno financeiro a ele de R$490 mil

Quem vê o jovem Westerley Cesário, de 26 anos, na rua com um dos melhores carros do ano logo imagina que vem de uma família com posses. Pelo contrário, nascido em uma família humilde e tendo passado grandes dificuldades na vida, com muito estudo ele se tornou o melhor apostador digital do Brasil.

Mesmo em cargos simples, Cesário sempre se dedicou para ser o melhor



O apostador começou a vida vendo um lado difícil, com grande dificuldade financeira e já tendo precisado até pedir alimento em supermercado para família. Por conta disso, ele começou a carreira cedo como limpador de câmara fria em um frigorífico. Sendo um bom funcionário, ele recebeu uma proposta para trabalhar como auxiliar de agente funerário.

As recompensas de tanto trabalho vieram. Cesário afirma que está sempre dirigindo o carro do ano



Querendo sempre dar o melhor dele e crescer profissionalmente, ao passar do tempo, Cesário foi se especializando na área e foi reconhecido como um dos melhores reconstrutores faciais de Minas Gerais. Ele se especializou em necrópsia e, apesar de gostar do trabalho, não estava tendo um bom retorno financeiro.



Com isso, Cesário começou a empreender e quebrou algumas vezes, mas ele nunca desistiu. No final de 2020, ele iniciou no mercado de apostas e investimentos de alto risco. Em pouco tempo, Westerley alcançou a posição de melhor apostador digital do Brasil e o 2º melhor do mundo na plataforma que ele usa e entrou para lista dos 10 jovens mais ricos do país em 2022.

Sobre o mundo das apostas, Cesário afirma que não existe sorte



Para quem se inspira, não se engane, pois o sucesso de Cesário não vem da sorte! “Eu estudo a probabilidade, o algoritmo da plataforma e faço uma análise técnica. Quando eu faço as minhas apostas eu envolvo tudo isso, o que faz eu ter os resultados que eu tenho. Não existe sorte, você tem que ter um determinado método para saber o que você está fazendo”, concluiu o apostador.



Hoje, além das apostas, Westerley também mantém quatro empresas nos ramos de investimentos, marketing digital, moda e softwares. Ele mostra um pouco do trabalho no Instagram (@cesarioghost), onde possui mais de 100 mil seguidores.