Day Ribeiro, musa do Only Fans, dá dica para o homem levar a parceira à loucura na cama

A beldade afirma que um bom oral deve durar de 7 a 10 minutos

Para ser prazeroso, o sexo precisa ser bom para as duas pessoas que estiverem juntas naquele momento. Infelizmente, Day Ribeiro afirma que nem sempre isso acontece. A musa do Only Fans acredita que os homens pensam muito neles na hora H e a relação acaba não sendo tão boa como poderia ser. Por isso, ela deu uma dica importante que vai agradar a mulherada!

A relação sexual é quase uma dança, que é finalizada com muita maestria quando os parceiros chegam ao ápice do prazer. Acontece que os dois precisam estar no mesmo ritmo para que tudo der certo. Day explica que não há muitas regras, mas precisa haver uma troca entre o casal, de querer se entender e fazer o máximo para agradar o outro.

Day é musa fitness, modelo e faz sucesso no Only Fans

“Se é prazer para um, o outro tem que retribuir e vice-versa para o sexo ficar legal e gostoso. Assim, os dois conseguirão chegar ao orgasmo juntos. Eu acho que os homens pensam muito neles, esquecem da parceira que está contigo e isso acaba sendo machista e ridículo, porque se você quer um orgasmo a sua parceira também quer”, diz Day.

“Mostra pra ela que você é foda na cama não só no sexo penetração, mas em tudo que compõem o sexo”, sugere Day

Ribeiro confessou que já transou com alguns caras que chegaram ao orgasmo e não se preocuparam em satisfazê-la. “Foi tão egoísta, só pensou nele e gozou. Finalizou e esqueceu que tem uma parceira que também precisaria chegar ao orgasmo. Isso já aconteceu comigo várias vezes, mas comigo acontece uma vez só porque não dou segunda chance”.

Uma dica para quem quer fazer a mulher chegar ao ápice, segundo Day, é investir no sexo oral. Ela afirma que o ato deve ser feito de pelo menos 7 a 10 minutos, mas o melhor mesmo é aquele de 10 a 12 minutos. Caso o homem tenha nojo, a beldade sugere que ele convide a parceira para tomar banho junto com ele antes.

A musa revelou que não volta a ficar com homens que não conseguiram fazê-la chegar ao orgasmo

“Às vezes, o cara é foda na cama, mas por ele não fazer isso [sexo oral], acaba estragando o sexo inteiro porque ele só pensou nele. Ele acaba sendo machista sem perceber por que ele pode até ser bom de cama, mas deixou a desejar no sexo oral, que era onde ele tinha que dar o melhor de si. Se ele faz um sexo oral na parceria de 7 a 10 minutos, ele leva a sua parceira a loucura sem dúvida alguma. Eu acredito que pra fazer um sexo oral bem gostoso bem feito, entre 10 e 12 minutos. Tenho certeza de que a parceira vai pirar e vai ser o melhor sexo do dia dela”.