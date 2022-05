Day & Lara comemoram 1 milhão devisualizações no clipe de “Me Trata ComoEx”

Faixa é a primeira do novo DVD da dupla, “Respeita as Braba”

“Respeita as Braba”! Day e Lara comemoram 1 milhão de visualizações no clipe de “Me Trata Como Ex”. A faixa, que estreou nas plataformas digitais na última sexta-feira (29), já é o mais novo hit das artistas.

Explorando um lado ainda mais sincero e visceral da dupla, o single é o primeiro lançamento da nova gestão de Day & Lara, agora comandada pelas próprias artistas.



“Essa é a primeira música em que eu Day exponho um desabafo pessoal: sim, aconteceu comigo. Por ser cheia de sentimento, sincera, um desabafo, acredito que muitas pessoas vão se identificar com esse pedido, que por mais doloroso e tóxico que seja, é verdadeiro. E nada melhor que a primeira

música e a de trabalho ser aquela que sai direto do nosso coração para o coração de várias pessoas que por mais que gostem preferem um basta!” explica Day.

A faixa que fala sobre a dificuldade de superar um relacionamento amoroso, é a primeira grande aposta do DVD de uma das duplas femininas de maior destaque do país e promete mostrar ainda mais a verdade das artistas, que em 2017, ano de estreia no mercado da música, foram indicadas ao Grammy

Latino, na categoria melhor álbum sertanejo.



“’Me Trata Como Ex’ é um desabafo sincero, uma atitude muito corajosa e ‘braba’ de quem ainda gosta. A música mostra um ex que terminou sem ‘terminar’, mandando mensagem, se fazendo presente, demonstrando cuidado, coisas que alimentam os sentimentos do outro lado, o lado de

quem foi largado. As vezes é necessário um fim doloroso, mas definitivo. Não é que a pessoa prefira um fim tóxico por pedir que a pessoa fale mal, mas que o ex a trate como ponto final do que como reticências.” confessam as artistas.

Apesar de serem sucesso nas redes sociais, a conquista dos 1 milhão de views no clipe possuem um sabor especial para a dupla. “É muito legal ver o público nos abraçando e abraçando esse novo trabalho. É a primeira vez que assumimos a gestão da nossa carreira. Tanta coisa mudou desde que

começamos a dupla e estamos mais juntas e unidas que nunca”, explica a dupla.

Para Day e Lara, o significado do momento é de uma ampliação no espaço do sertanejo para mulheres.

“O mundo sertanejo sempre teve grandes mulheres, mas ainda assim é um segmento composto mais por homens. Nós somos uma pequena % de compositoras no país, e isso se estende para a parte artística também. Por isso é muito importante que surjam mais duplas, cantoras solo e compositoras pra disseminar cada vez mais as vozes das ‘brabas’. O nome do nosso novo DVD trás essa mensagem: “Respeita as braba”, respeita as que sonham, as que lutam diariamente nas suas diversas profissões, as

resilientes, as que ainda sofrem simplesmente por serem mulheres, respeita as braba que precisam ser lembradas e enaltecidas, finalizam Day e Lara.”