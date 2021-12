David Brazil recebe Vanessa Rangeli em sua casa nova no Rio de Janeiro

Tarde de alegria! O promoter David Brazil recebeu em sua nova casa em Mangaratiba, Rio de Janeiro, a amiga e consultora fitness, queridinha de vários famosos, Vanessa Rangeli. Dona de um corpo escultural, Vanessa criou o Desafio Detox Turbo, um programa formado por uma equipe com nutricionista, personal trainer, psicóloga e um fisioterapeuta, para ajudar as pessoas com a mudança dos seus hábitos, estilo de vida, e consequentemente, a atingir, de forma saudável, a boa forma. Vanessa criou o Desafio Detox Turbo, um programa formado por uma equipe com nutricionista, personal trainer, psicóloga e um fisioterapeuta, para ajudar as pessoas com a mudança dos seus hábitos, estilo de vida, e consequentemente, a atingir, de forma saudável, a boa forma Crédito da foto: Daniel Castro Entre seus clientes, estão várias celebridades, como as atrizes Adriana Lessa, Nivea Stelmann, Maíra Charken e Roberta Rodrigues, os cantores Naldo, Perlla, Lexa e MC Bin Laden, as modelos Moranguinho e Priscila Pires, entre outros, que aderiram ao programa montado pelos especialistas.