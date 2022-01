Datena revela para Faustão que irá se candidatar ao Senado

O apresentador ainda revelou porque não se candidatará mais a presidência do Brasil

Na última sexta-feira, (14), o apresentador Datena foi surpreendido, durante seu programa “Brasil Urgente”, com a visita de seu grande amigo e, agora, colega de emissora, o apresentador Fausto Silva. Durante o bate papo, Datena fez revelações sobre sua carreira política.

Em uma conversa amistosa e entrosada, Faustão não perdeu a oportunidade de perguntar: “Eu não vim aqui só para matar as saudades, mas para te perguntar o que o povo quer saber: Você vai se candidatar ou não?”, e rapidamente, Datena respondeu: “Vou!”.

Faustão ainda disse que o amigo não fica em cima do muro e Datena revelou que será candidato ao Senado, sem dar muitas informações por sigilo. Ainda revelou que seria mesmo candidato à presidência do país nas eleições deste ano, mas devido a uma rasteira do partido saiu da concorrência.

“Cara, me deram uma rasteira para presidência da República. Falaram: “fala que vai ser presidente da República”, saiu até na Veja, aí falei que ia ser candidato à presidência e depois os caras fizeram uma fusão e eu me “fusão” [fazendo uma alusão a um palavrão]”, contou a Fausto Silva. Para encerrar, Faustão disse que os políticos têm medo, porque o apresentador não faz conchavo com ninguém e é honesto.

