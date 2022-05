Das telas para a cozinha: gamer Rafael é participante mais novo do MasterChef e promete vencer os chefões

Apesar de apaixonado pelo universo da computação, o jogador profissional de Rainbow Six também gosta de cuidar de sua horta e preparar alimentos frescos

No ar na próxima terça-feira (17), a nova temporada do MasterChef Brasil vai trazer cozinheiros amadores de diversos segmentos profissionais. Um deles é o estudante de Engenharia da Computação, Rafael Barbosa.

O jovem, que nasceu no Rio de Janeiro/RJ e tem apenas 23 anos, é apaixonado por computação e já foi vice-campeão brasileiro do jogo Rainbow Six Siege, como proplayer (jogador profissional).

“Eu sou meio nerd, adoro essa parte da computação, ficar programando, resolver problemas, solucionar coisas é bem divertido. Também ligado ao computador, eu sempre jogo videogame, tô lá jogando videogame o tempo inteiro, até participava da equipe da faculdade de Rainbow Six, aí eu era técnico. Já fui Six player também, a gente foi vice-campeão brasileiro”, conta Rafael, em seu vídeo divulgado no perfil do Instagram do talent show.

Rafael se diz um pouco caótico e caprichoso e, ao mesmo tempo, bem cabeça dura. Perfeccionista, é uma pessoa que se irrita com facilidade quando as coisas não saem do jeito que ele quer

Para o jogador, encarar um programa de disputa culinária não será mais difícil do que vencer os torneios de videogame, sendo uma promessa de boas jogadas na cozinha mais famosa do país.

obre suas atividades fora do universo da computação, o cozinheiro amador gosta de passear com seus cachorros e cuidar da horta que montou em sua residência

Rafael se diz um pouco caótico e caprichoso e, ao mesmo tempo, bem cabeça dura. Perfeccionista, é uma pessoa que se irrita com facilidade quando as coisas não saem do jeito que ele quer. Sem papas na língua, é novo, mas acumula muita experiência em derrotar chefões.

Para o jogador, encarar um programa de disputa culinária não será mais difícil do que vencer os torneios de videogame, sendo uma promessa de boas jogadas na cozinha mais famosa do país.

Sobre suas atividades fora do universo da computação, o cozinheiro amador gosta de passear com seus cachorros e cuidar da horta que montou em sua residência.

“Quando não tô jogando, provavelmente tô passeando com os cachorros. Agora em janeiro, eu aproveitei minhas férias e montei uma horta lá em casa, passava muito tempo mexendo na terra. Eu pego as coisas da horta, já levo pra cozinha e aproveito e cozinho as minhas próprias coisas, achei fantástico”, divide Barbosa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O talent show, que reúne 16 participantes em um ambiente repaginado, selecionados por saberem preparar menus fora do comum, vai ser transmitido a partir das 22h30

O talent show, que reúne 16 participantes em um ambiente repaginado, selecionados por saberem preparar menus fora do comum, vai ser transmitido a partir das 22h30, depois do programa Faustão na Band, com transmissão simultânea no band.com.br e no aplicativo BandPlay, além de ganhar exibição no canal Discovery Home & Health e no discovery+, a partir do dia 20, sempre às sextas-feiras, a partir das 19h25.

Com apresentação de Ana Paula Padrão, a 9ª temporada do MasterChef Brasil acontece em novo ambiente, nos estúdios Vera Cruz, em São Bernardo do Campo (SP), um espaço histórico, de 7200 metros quadrados. Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Helena Rizzo estão confirmados para o time de jurados desta edição, que promete entregar uma disputa ainda mais acirrada.