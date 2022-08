Das passarelas para a TV: Aiane Freitas fala sobre início da carreira, relembra ‘nãos’ e revela planos para o futuro

Ela contou que sempre sonhou com carreira artística e contou que a falta de dinheiro foi um problema no início

Com mais de dois milhões de seguidores no Instagram, Aiane Freitas vem consagrando-se como um dos grandes nomes do digital. Ela que começou a sua carreira como modelo, depois ingressou no mundo da misses, foi Miss Hortolândia e participou do Miss Universo São Paulo, e depois ingressou na sua carreira na internet.

Além da constância de conteúdos, carisma e criatividade na hora de criar os seus conteúdos, a jovem baiana também contou com o impulsionamento do Carlinhos Maia, que ela não esconde sua admiração e gratidão, na sua carreira como influenciadora digital. Hoje, fazendo cursos e workshops com grandes nomes da indústria da atuação, ela começa a projetar a sua estreia oficial como atriz.

Aiane relembrou que já na infância sonhava com estrelato e que a minha família humilde não enxergava profissões artísticas como uma possibilidade.

“Eu sempre tive vontade de ser atriz, mas ao pisar no palco do teatro – durante o curso de teatro – pela primeira vez tive certeza que era isso que queria fazer pelo resto da minha vida. Estou muito feliz e honrada de está sendo amparada por grandes profissionais neste início da minha caminhada e sonhando com a minha estreia como atriz, mas entendendo que tudo é uma construção, sem pressa”, contou Aiane Freitas que mudou-se para São Paulo neste ano para impulsionar ainda mais a sua carreira.

“Desde criança eu sonhava com esse mundo artístico, eu costumava brincar de me apresentar, desfilando, dançando, cantando, amava mais do que brincar de bonecas (risos). Minha família sempre achou uma loucura, porque era muito distante da nossa realidade, mas eu sempre fui sonhadora, determinada e acreditava que era possível sim, meus sonhos serem realizados, que mesmo enxergando que era quase impossível, no fundo eu sentia que iria conseguir!”, revelou.

Ela também contou que a falta de dinheiro fez com que o desejo de fazer teatro fosse adiantado e comentou sobre a polêmica sobre influenciadores estarem ganhando espaço de destaque na TV e nos streamings.

“Eu não fiz curso de teatro antes, porque não tinha condições de pagar. Mas felizmente meu trabalho como influenciadora conseguiu me proporcionar realizar esse e outros sonhos. Hoje, sabemos que existe uma grande discussão na indústria sobre a presença de influenciadores em filmes, séries e novelas, e no ponto de vista, não acho que seja errado contratar influencers para atuar, contando que a escolha seja através do profissionalismo e experiência da pessoa”, disse.

Emocionada, Aiane também relembrou os “nãos” que recebeu ao longo da sua carreira.

“No início foi bem difícil, foram muitos “não, mas foi necessário pra eu me tornar quem sou hoje. Acredito que tudo tem um propósito, o que tem que ser, vai ser. Hoje eu consigo levar os “não” com mais tranquilidade, respiro, penso que era pra ser assim, que algo muito melhor está reservado pra mim. E assim sigo, cada vez mais forte, determinada e focada no que eu quero”, finalizou.