Das garagens para o mundo! Conheça a trajetória dos cabeleireiros mais requisitados de Suzano, São Paulo

Rogério Amaral e Valdir Nogueira fazem sucesso no Brasil e exterior com técnicas internacionais e muito humor

Uma das grandes referências do Brasil no assunto beleza, Rogério Amaral, conhecido também como Cabeleireiro Sincero, e seu sócio Valdir Nogueira, ambos trilham 12 anos em sociedade e desafios que para muitos culminaria no fim do RV Studio Hair, em Suzano, São Paulo.



Começo da jornada dos profissionais foi na garagem e casa das clientes

O sonho começou ainda no quintal de Rogério Amaral e por anos teve como lavatório de cabelo o tanque das clientes. Mas em 2010 Valdir Nogueira e Rogério Amaral tiveram a ideia de fundar a primeira unidade do RV Studio Hair, porém a pouca experiência de gestão ocasionou no fechamento do primeiro salão na cidade de Suzano.

Juntos, os profissionais acumulam experiências nacionais e internacionais

A história tomou novos rumos e foi através do humor que o Cabeleireiro Sincero, voltado para profissionais da beleza, teve seu nome soprado para os quatro cantos do mundo, saindo assim da velha garagem e ministrando cursos no Brasil e exterior.

Muitos foram os desafios encontrados nesses anos de caminhada, mas nenhum deles foi capaz de deter a garra e determinação de correr atrás dos sonhos e atualmente diante do cenário pandêmico mais uma vez a dificuldade veio, mas não a ponto de fazer parar, mas sim recomeçar uma nova história novamente na cidade de Suzano dentro da Clínica Ellas by Dyana Miranda.

De cara nova, o RV Studio Hair está repaginado em um espaço aconchegante e intimista tendo como público alvo a especialidade em Iluminação e Morenas Iluminadas com foco nos estudos de colorimetria e técnicas de Rogério Amaral e Valdir Nogueira que atualmente atuam como embaixadores da empresa de cosméticos Verutti Profissional e também da Loja Impactus Móveis para salão.