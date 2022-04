Darlin Ferrattry faz estreia no carnaval carioca e traz vitória à Império Serrano

“Somos campeões da Série Ouro. Ano que vem, a gente se vê no Grupo Especial na Sapucaí”, declara a empresária e mãe da cantora Lexa

A empresária Darlin Ferrattry estreou na avenida trazendo boa sorte: dona de uma grife de roupas, a rainha da Império Serrano comandou a bateria da escola de samba, que venceu a Série Ouro e voltará ao Grupo Especial no carnaval de 2023.

Darlin entrou no Sambódromo da Marquês de Sapucaí trajando uma fantasia luxuosa e ousada, nas cores verde e dourada, que representam a agremiação, toda cravejada com aproximadamente 87 mil cristais, costurados a mão. A roupa recebeu o título de “Rainha Imperial”.

Trazendo como enredo uma homenagem ao capoeirista Besouro Mangangá, importante liderança do povo negro no período pós-abolicionista, no início do século 1920, a Verde e Branca da Serrinha, dona de nove títulos, levou à avenida 18 alas, três carros, um tripé e 2 mil componentes, em um desfile alegre, representando a lenda de Mangangá.

Em seu perfil no Instagram, a mãe da cantora Lexa comemorou o campeonato da escola de Madureira, zona norte da capital carioca.

“Somos campeões da Série Ouro. Ano que vem, a gente se vê no Grupo Especial na Sapucaí. Agradeço de todo meu coração ao Mestre Vitinho, que a todo momento confiou em mim. E agora podemos gritar ‘somos campeões’ a todos os meus ritmistas e, principalmente, ao meu presidente Sandro Avelar e minha primeira dama, que nunca largaram a minha mão”, disse a rainha de bateria.

Ferrattry ainda declarou na rede social: “Eu amo vocês demais, Rosana Farias Avelar, Luiz Vinicius Macedo, Paulo Maria Agostinho, José Luiz Escafura e toda diretoria do meu amado Império Serrano. Minha comunidade imperiana te amooooooo e estou imensamente feliz em fazer parte desse momento histórico da nossa escola ! Amo vocês. E o cantor Igor Vianna e todo carro de som, vocês são tudo”.