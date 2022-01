Danilo da Costa-Cobra Leite lança 3 livros com capas inspiradas no artista André Tietzmann

Personalidades do mundo da literatura comentaram as obras

Em um momento como a pandemia de Covid-19, é normal que as inspirações sumam um pouco. Mas, não para Danilo da Costa-Cobra Leite, que escreveu muito durante o período de isolamento social, tendo lançado uma obra entre 2019 e 2020. Agora, o autor acaba de lançar mais três livros que prometem ser fenômenos de venda.

A primeira obra lançada na pandemia pelo autor foi a novela macunaímica ‘Nhe’enga a more quixotesco’ (Lisboa/Curitiba: Kotter). Em 2021, Danilo impressionou os leitores com o lançamento de ‘Epyka’ (ilustrações de Fabiones – São Paulo: Cisne edições, 2021), livro com contos de narrativas curtas que contextualizam realidades.

Epika impressiona por parecer um texto livre de influências, sem claras ideologias e descrições detalhadas

“O encontro com o texto de da Costa-Cobra é direto, claro, reto, mas sem dó do leitor que se aventura em suas páginas. Atitude de um escritor que não aceita o fácil, mas ama ‘o longe e a miragem’, qual José Régio, e apresenta abismos, torrentes, desertos (elementos necessários para garimparmos a linguagem em busca de sua trama e para que reconstruamos, por seus cacos narrativos, qualquer possível significado)”, diz Nefatalin Gonçalves Neto no posfácio da obra.

O segundo livro lançado em 2021 foi ‘Quebra-cabeça – nenhuma chuva em vão’ (ilustrações de Rico Ribeiro – Belo Horizonte: Caravana, 2021). Nessa obra, Danilo encanta os leitores com um jogo teatral de ambiguidades, de acordo com Fernando Andrade do Blog Literatura e Fechadura.

Danilo da Costa-Cobra Leite nasceu na porção ocidental da cidade de São Paulo do Rio Tamanduateí, estudioso de culturas antigas e tradutor, autor de ‘Paralithomaquia’ e outros poemas, das novelas ‘Nhe’enga a more quixotesc’

“Xavier através de enigmas propõe à Ada contar a história da família e de seu tio que numa viagem de navio promovia também certa práticas de esfinge para quem chegasse perto de uma relação de linguagem verbal com ele, mas contendo ‘falhas’ na mensagem, pois todo enigma possui lacunas de informações. E é nesta relação que o texto se desenvolve”, explica Fernando.

Já ‘24 horas-haiku’ (ilustrações de Natália Xavier – São Paulo: Cisne edições, 2022) é uma obra inspirada em uma forma literária japonesa ímpar, como frações de atos cristalizados em uma linguagem altamente codificada, em que até as pausas deixam ver o estado do eu-lírico, afirma Letícia F. Stasis na orelha do livro.

’24 horas-haiku’ foi escrito de forma genial com poemas de curto que vão prender a atenção dos leitores

“Da Costa-Cobra Leite, nosso poeta, transferindo a seu modo a tradição japonesa para as terras de Pindorama, consegue a proeza de respeitar e desrespeitar a tradição simultaneamente: transfere seus cristais às páginas deste livro – que conta com belas ilustrações de Natália Xavier – tenta encantar a linguagem e moldar a natureza”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cada obra tem um artista especial para ilustrar a capa. O que todas elas têm em comum? Todas são inspiradas em obras do grande artista André Tietzmann, apaixonado por arte contemporânea.

Nessa obra, Danilo encanta os leitores com um jogo teatral de ambiguidades, de acordo com Fernando Andrade do Blog Literatura e Fechadura

Onde encontrar as obras?

Título: Epyka

Site para compra do livro <https://mentesabertas.minhalojanouol.com.br/produto/379729/epyka

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Título: Quebra-cabeça – nenhuma chuva em vão

Site para compra do livro: https://caravanagrupoeditorial.com.br/produto/quebra-cabeca-nenhuma-chuva-em-vao/

Título: 24 horas-haiku

Site para compra do livro: https://mentesabertas.minhalojanouol.com.br/produto/382591/24h-haiku