Daniela Lima chega à GloboNews como celebridade: pela primeira vez emissora compartilha vídeo divulgando chegada de jornalista recém-contratado

A jornalista chegou à sede da redação de São Paulo e teve cobertura completa de cada detalhe de seus passos na nova casa. Além de mostrar a apresentadora entrando no prédio, vídeo revela detalhes da confecção do crachá que ela usará diariamente e momento em que recebe mimos e flores

A jornalista Daniela Lima – ex-CNN – já está trabalhando na GloboNews, onde teve sua chegada triunfal registrada e compartilhada pelas redes sociais do canal pago. A jornalista chegou para o seu primeiro dia na manhã da última segunda-feira (10), e antes mesmo de começar a apresentar o programa Conexão GloboNews, juntamente com Leilane Neubarth e Camila Bomfim, já recebeu tratamento VIP. A emissora mostrou a chegada da nova apresentadora ao prédio da GloboNews em São Paulo, seu registro na recepção e o preparo de seu novo crachá, que será usado para dar acesso ao prédio todos os dias.

Além do registro em vídeo, Daniela foi recebida com mimos e flores da equipe de produção do programa. Segundo o site ‘Notícias na TV’, ao dar tanto destaque à ex-CNN Brasil, a Globo causou ciúmes nos bastidores, porque a emissora teria contratado outros jornalistas recentemente, mas nenhum deles recebeu a mesma recepção que Daniela. Além da jornalista, o site afirma que somente Lívia Andrade, Marcos Mion e Larissa Manoela tiveram contratações celebradas com tanta publicidade.

O vídeo mostra que, ao passar pela primeira catraca, Daniela diz: “Cheguei, Brasil, cheguei!”. Com o crachá em mãos a jornalista comemora: “É oficial, hein gente. Agora sim, tô na GloboNews. Casamento de papel passado”. Segundo divulgou o G1, Daniela Lima já chegou trabalhando. Enquanto se maquiava, ela já estava escrevendo seu primeiro post no blog que terá no G1. “Apura no carro, para chegar já com informação, escreve na maquiagem e daqui a pouco está no blog. E é exclusivo, daqui a pouco o blog da Dani Lima entra no ar no G1”, disse ela.

Daniela pediu demissão à CNN Brasil no final do mês de junho. Ela havia sido contratada em dezembro de 2019, onde comandava o CNN 360



“É um momento de muita alegria, mas também de sentir todo o peso da responsabilidade que é estar chegando numa casa que é uma das maiores referências de jornalismo não só no Brasil, mas no mundo. A Globo está no topo, sempre produzindo material que disputa prêmio lá fora. Chego feliz e com muita disposição de fazer dar certo”, revelou Daniela ao site de notícias da Globo.



Daniela pediu demissão à CNN Brasil no final do mês de junho. Ela havia sido contratada em dezembro de 2019, onde comandava o CNN 360. Em seu último programa que apresentou, no dia 21 de junho, Daniela fez uma despedida discreta: “Muito obrigada a você que ficou comigo aqui até hoje. […] Até a próxima”. Na ocasião de sua demissão, a CNN Brasil emitiu uma nota, a qual admitiu que a jornalista havia pedido demissão e teceu elogios a ex-funcionária. “Contratada na concepção do projeto, Daniela Lima foi fundamental na implementação e consolidação da CNN no país. Exímia repórter e apresentadora de talento raro, foi protagonista do jornalismo político desde a estreia da emissora, em março de 2020, e se tornou referência para inúmeros profissionais”, dizia parte da nota.



A contratação de Daniela pela GloboNews aconteceu horas depois de oficializar a demissão. A contratante também fez um comunicado informando sobre a contratação e exaltou as qualidades da profissional. “A partir de julho, a GloboNews terá uma série de novidades em sua programação matinal e aos domingos. Conhecida pela busca incansável por notícias exclusivas, a experiente jornalista Daniela Lima chega ao canal para enriquecer ainda mais o time feminino do ‘Conexão GloboNews’, que é ancorado diretamente de três das principais capitais do país. De São Paulo, a jornalista vai dividir o comando do telejornal – que passa a ser exibido das 9h30 às 13h – com Leilane Neubarth, no Rio de Janeiro, e Camila Bomfim, em Brasília. Daniela já passou pelos principais jornais do país, como Folha de São Paulo e Correio Braziliense, e pela revista Veja. Na TV, estreou como apresentadora do programa Roda Viva, da TV Cultura. Seu último trabalho foi como âncora da CNN Brasil”, disse parte do texto.