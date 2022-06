Daniel Paixão assume como CEO da Ducati Brasil e já inaugura unidade em São José dos Campos

O português acumula passagens pela Audi e outras empresas do ramo automotivo e diz ser apaixonado por motos

A Ducati, que em 2022 completa dez anos como subsidiária brasileira, só tem a comemorar. Com um crescimento de mais de 20% em relação ao mesmo período de 2021, a unidade brasileira recebeu, em maio, o seu novo CEO, o português Daniel Paixão, que, como o nome já diz, é apaixonado por motos e fã da marca.

Com uma longa trajetória no setor automotivo, Daniel, que nasceu em Lisboa, acumula passagens de sucesso em empresas como BMW Group, VW Group e Audi do Brasil, esta última desde 2015, onde atuou como Head de TSC LATAM Regional Office. Antes de vir ao país, no qual reside há sete anos, o CEO também já morou na Argentina e na Alemanha.

Sobre sua transição da Audi para a Ducati, Paixão revela que foi tudo muito simples e intenso, ao mesmo tempo, e que está em processo de imersão na marca. O novo líder da Ducati substitui Diego Borghi, que assumiu como CEO durante seis anos, e que hoje está à frente da Audi.

A empresa italiana possui atualmente 16 concessionárias presentes em diversas regiões do país e, na última quinta-feira (2), inaugurou uma nova unidade, em São José dos Campos, interior de São Paulo, a Ducati Vale, que contou com a presença não só de Daniel Paixão, mas também de Matheus Amaral, gerente de pós-vendas da marca, e de Roberto Fabergé, presidente do grupo Fabergé, entre outros.

O CEO da Ducati Brasil diz estar muito feliz com a confiança dada a ele ao ser convidado a liderar a empresa e pela oportunidade de focar no mercado de motos. Apaixonado por motociclismo, Paixão conta que gosta de experimentar todos os modelos da marca.

Um desses modelos, em alta principalmente entre o público feminino, cada vez mais presente no setor, é a Scrambler Icon, que possui uma pilotagem divertida, jovem e acessível.

“Ela é fácil de pilotar e possui um estilo próprio e inconfundível. Nessa versão, ela conta com um design moderno, com banco redesenhado e muito mais confortável. A embrenhagem na Scrambler também conta com acionamento hidráulico e painel com indicador de marcha e nível de combustível. Os faróis possuem tecnologia DRL (Daytime Running), que além de mais bonitos, também ajudam você a ser melhor visto. As rodas em liga leve garantem muito mais leveza e design ao conjunto. A Scrambler possui ABS Cornering de linha, elevando o patamar da sua pilotagem pra um nível de segurança muito maior. Assim, você faz as curvas muito mais seguras e aproveita melhor a divertida ciclística dessa moto”, explica o vídeo divulgado na plataforma da Scrambler.

Segundo Daniel Paixão, esse modelo é muito procurado pelas clientes mulheres, mas é voltado a todos os públicos. Assim como toda a linha Ducati Brasil, as motos recebem peças da Itália, país de origem da marca, e são montadas em Manaus, no Amazonas, o que a torna ainda mais próxima do país.

Só em São Paulo, o CEO alerta que houve um crescimento aproximado de 8% da procura de mulheres por motos, entre os anos de 2019 e 2021, que buscam o item não só para viajar, mas também para o uso no dia a dia e em passeios ao lado de amigos.

Essa busca cresceu ainda mais após o fim do período mais crítico da pandemia, em que as pessoas tiveram que ficar em casa por conta das medidas de distanciamento necessárias ao momento, onde então decidiram realizar atividades que sempre quiseram fazer, como andar de moto, conta Daniel, que prevê a abertura de duas novas unidades da Ducati ainda este ano, em Sorocaba/SP e uma segunda em Manaus/AM.