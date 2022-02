Daniel Del Sarto lança clipe de “Quero Você”

Vídeo continua as Aventuras do Carioca Latino iniciada em “No Pasa Nada” e conta com a participação de Flávia Monteiro.

Daniel Del Sarto é conhecido por seus trabalhos na TV, mas para além da carreira de ator, o artista possui uma carreira consolidada na música. Apresentando faixas autorais, que seguem um trabalho estruturado, o artista lança o clipe de “Quero Você”, uma parceria com Brunno, compositor de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

O vídeo, continuação do clipe de “No Pasa Nada”, gravado em Miami, é dirigido pelo próprio artista. Além disso, conta com a participação de Flávia Monteiro. Flávia, amiga de longa data do cantor, que encarna uma mulher efervescente e que domina o parceiro.

Em uma sátira muito bem contada, Daniel encarna o “Carioca Latino”, um cara descolado e brincalhão, que coleciona risadas por onde passa. O personagem, que ganhou forma no clipe de “No Pasa Nada”, é aquele cara querido por todos, que envolve as pessoas com sua lábia e sabedoria, afinal, ele tem o dom de impactar. Divertido, ele enfrenta novas aventuras, agora em sua terra natal.

“É o máximo ter a Flávia Monteiro como estrela desse clipe – que é o segundo clipe das Aventuras do Carioca Latino, que é esse personagem que fala portunhol, que ama o reggaeton e que é carioca. Ele é um personagem divertido pra caramba, que tira sarro da própria cara e um pouco desastrado Então a gente teve primeiro ‘No Pasa Nada’, que foi o primeiro clipe, que foi a Aventura do Carioca Latino em Miami”, explica Daniel.

Amigo de longa data de Flávia, com quem já dividiu o palco em peças por todo o Brasil, Daniel fala sobre o convite: “Eu a convidei e ela topou de cara. Foram 5 diárias de gravações, que foram muito divertidas. Tem uma química muito legal, uma parceria, uma amizade gigantesca. Flávia é uma irmã. A gente fez três peças de teatro juntos, então já viajamos o Brasil todo juntos com teatro, dividindo turnê, tomando café da manhã juntos”.

“A gente tem uma parceria muito grande e foi muito divertido”, completa o cantor.