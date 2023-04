Daniel Del Sarto entra no cheque especial para estrelar musical dos anos 80

Assim como a maioria dos brasileiros, o ator precisou até vender o carro para estrear o show “Anos 80: Uma Experiência PLOC”

O ator e cantor, Daniel Del Sarto, conhecido por inúmeros papéis na TV, com passagens pela TV Globo, SBT e Record TV, apresenta o musical Anos 80: Uma Experiência PLOC, amanhã (14) às 20h30, no Teatro Gazeta em São Paulo.

A peça, escrita, dirigida e estrelada por Daniel é uma homenagem à década de ouro da música no mundo. A produção, direção e composição textual conta com a participação do jornalista Luciano Vianna, criador do evento Festa PLOC, a maior celebração Retro da América Latina e sócio do ator.

“Criar essa montagem é uma experiência surreal e deliciosa já que, em cena, conduzimos o público a uma imersão total da época, ativando suas memórias emotivas e musicais. Convido a todos para uma viagem no tempo com um texto, enredo e explosão de músicas e imagens que fazem refletir e sentir a alegria que tínhamos ao viver de verdade o mundo real, com cores neon, maquiagens supercoloridas, a década de transição do analógico para o digital. Sim, essa é a década de passagem para a era que mergulhamos hoje, totalmente controlados pela tecnologia, celulares, wifis, curtidas, comentários e afins”, provoca Del Sarto.

Para estar sob o palco com a sua obra, Daniel, como todo brasileiro, precisou fazer sacrifícios e se comprometer financeiramente, visando levar o espetáculo para o público.

“Estou no cheque especial há muitos meses e com carro vendido, mas feliz por estar no palco”, afirma o artista.

Composto quase que em sua totalidade por música, o espetáculo traz interpretações em homenagem a artistas do cenário nacional e internacional, como Sidney Magal, George Michael, Xuxa e Tina Turner emocionando e permitindo interação com o público, com direito a passagens pelo axé, a paródias sobre as boy bands e aos sucessos de Blitz e Legião Urbana, tudo em um misto de interpretação e poder musical nunca visto.

A atração conta ainda com a uma experiência única já que é a reunião de diversos músicos, o famoso “quem sabe faz ao vivo” colocando à prova, no palco, além de Daniel Del Sarto, um elenco de primeira com Alex Aguiar (cantor), Andy Drumond Sax (saxofonista) e Gabriel Barreto (baterista), todos com experiências marcantes no cenário da música.