Dadá Boladão lança primeiro EP, ‘Revolucionário’, pela Sony Music

O cantor de brega-funk Dadá Boladão lança, pela Sony Music, seu primeiro EP. Com 9 faixas, o EP ‘Revolucionário’, está disponível em todas as plataformas digitais.

Alef Flávio Pereira, mais conhecido pelo seu nome artístico Dadá Boladão, nasceu em Itapissuma, cidade do Grande Recife, em Pernambuco. Prestes a completar 29 anos, no próximo dia 07 de novembro, o artista é um dos cantores de brega-funk mais bem-sucedidos no estado.

Dono de hits que estouraram nacionalmente, Dadá ficou em primeiro lugar por três meses consecutivos do Spotify com a música Surtada, parceria feita com Tati Zaqui e OIK, que lhe rendeu a notoriedade da rapper americana Cardi B que fez o nome de Dadá aparecer nos trending topics do Twitter ao dizer que amou o remix e que gostaria de gravar uma versão em espanhol.

Dadá também já gravou com nomes como Kevinho, Jottapê, Aldair Playboy, Claudia Leitte, Mc Mirella e Naiara Azevedo e teve canções regravadas por outros grandes artistas nacionais como Wesley Safadão, Solange Almeida e Léo Santana.

O pernambucano promete trazer outras grandes parcerias no seu novo EP ‘Revolucionário’, divulgando também o clipe da música ‘Bumbum Gigante’, o primeiro dos nove hits inéditos que o álbum terá.