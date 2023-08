Da falência à pandemia: A saga de Rodrigo Hasi, que transformou crises em oportunidades

Conheça a incrível trajetória do empresário, da falência a uma rede de academias bem-sucedida

No mundo dos negócios, as histórias de superação costumam ser inspiradoras e repletas de lições valiosas. Rodrigo Hasi, empresário de 35 anos e profissional de educação física, é a personificação dessa narrativa de determinação e resiliência. Com altos e baixos marcando sua jornada, Hasi transformou desafios em oportunidades e construiu uma rede de academias que se destaca pelo sucesso em meio a crises.

Empresário faz sucesso após fracasso

A trajetória de Rodrigo Hasi é marcada por reviravoltas significativas. Inicialmente, tentou tocar sua própria academia, mas enfrentou a dura realidade do fracasso, que não o desanimou. Pelo contrário, ele usou essa experiência como uma lição valiosa, aprendendo com seus erros e preparando-se para um retorno triunfante.

Rodrigo Hasi construiu uma rede de academias de sucesso após superar obstáculos

A história de Hasi ganha ainda mais profundidade quando se observa sua atitude durante a pandemia global. Enquanto muitos negócios enfrentavam dificuldades sem precedentes, ele viu uma oportunidade de crescimento. Com a mentalidade de quem já superou obstáculos anteriormente, Hasi rapidamente reestruturou sua abordagem e direcionou seus esforços para atender às novas demandas do mercado.

Em apenas cinco anos, Hasi conseguiu transformar a Evoque em uma rede de academias de destaque, com 19 unidades espalhadas por todo o estado de São Paulo e mais uma no Mato Grosso do Sul. Com um faturamento mensal impressionante de 2,5 milhões, a Evoque se destaca como um exemplo de sucesso empresarial em um setor altamente competitivo.

O segredo do sucesso de Rodrigo Hasi é uma combinação de perseverança, resiliência e espiritualidade. Sua abordagem centrada no desenvolvimento humano, aliada à sua visão de negócios, foi fundamental para criar uma cultura organizacional forte e atrair investidores. Além disso, suas lições de gestão e a capacidade de incorporar ideias inovadoras de sua equipe contribuíram para o crescimento constante da Evoque.

A jornada de Hasi não é apenas um relato de conquistas empresariais, mas também uma história de transformação pessoal. De origens humildes, ele enfrentou desafios financeiros para realizar sua educação física, passando por uma academia falida até alcançar o sucesso com a Evoque. Sua paixão pela atividade física e seu compromisso em criar oportunidades para seus colaboradores refletem seu desejo de impactar positivamente a vida das pessoas.

A Evoque não é apenas uma rede de academias; é uma comunidade que compartilha valores de crescimento, respeito e excelência. A visão de Hasi de valorizar o ser humano, tanto dentro como fora das paredes da academia, é um dos principais motores por trás do sucesso da Evoque.

Com planos ambiciosos, Hasi espera continuar a expansão da Evoque, com a expectativa de abrir mais 10 unidades até o final de 2023. Sua jornada inspiradora ressalta que, com resiliência, perseverança e uma mentalidade focada no crescimento, é possível transformar as adversidades em oportunidades.