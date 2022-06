Cury Comex se reinventa na pandemia e conquista mercado de exportação e penhor de joias preciosas

“Mudamos e ampliamos a estratégia de mercado”, conta Íkaro Cury, dono da empresa, que enxergou novas possibilidades com a alta dos índices de receita no setor, em 2021

Maior referência em negociação de Penhor de Joias da Caixa Econômica Federal, a Cury Comex atua com diversos segmentos na compra de ouro, joias, relógios de luxo e metais preciosos, além de ajudar quem deseja obter lucro com a venda das suas joias penhoradas.

Íkaro vem desenvolvendo know how ao longo da sua trajetória profissional para realizar avaliações sempre imparciais, valorizando as peças, o que rapidamente o firmou no setor, possuindo uma carteira de clientes de alto valor, que vão de cantores a tradicionais famílias brasileiras

​Através da empresa, que surgiu em 2011 com o nome Cury Joalheria, recentemente modificado, é possível negociar penhores de joias do banco federal, mesmo que estes estejam em atraso.

​

“Fazemos toda a análise dos seus contratos de penhor, pagamos a sua dívida na Caixa Econômica Federal e, em seguida, também te pagamos um percentual de lucro referente as suas joias”, explica a empresa em seu site oficial.

Maior referência em negociação de Penhor de Joias da Caixa Econômica Federal, a Cury Comex atua com diversos segmentos na compra de ouro, joias, relógios de luxo e metais preciosos

Quem está por trás do sucesso da Comex é Íkaro Cury. Formado em Odontologia, o especialista se diz apaixonado por metais e pedras preciosas desde antes da faculdade, por influência familiar.

“Na minha família, tínhamos algumas joias passadas de geração a geração. Nunca nos desfazíamos dessas peças. Isso me chamava atenção: ‘quanto uma joia pode ter significado…’ Porém, curiosamente, ingressei nesse negócio quando precisei me desfazer de algumas joias que tinha, por dificuldade financeira, após o falecimento da minha avó”, conta Íkaro.

Além da compra de joias em penhor, a empresa também oferece um serviço abrangente de avaliação e, desde a sua inauguração, vem consolidando seu nome em todo Rio Grande do Norte e capital de São Paulo

A partir desta experiência pessoal, o empresário acabou se tornando referência entre amigos e, posteriormente, no mercado, quanto à compra e venda de peças de ouro, e foi assim que surgiu a Cury Joalheria, há 11 anos, com sede em São Paulo.

“Mudamos e ampliamos a estratégia de mercado. A Cury Joalheria passou a ser Cury Comex, voltada para exportação do metal, mas também fortemente vinculada à compra e venda de peças de alta joalheria”, explica Íkaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da compra de joias em penhor, a empresa também oferece um serviço abrangente de avaliação e, desde a sua inauguração, vem consolidando seu nome em todo Rio Grande do Norte e capital de São Paulo.

Com inegável prestação de serviços, a Cury Comex tem como diferencial o atendimento domiciliar, no caso de clientes que já negociam frequentemente com a empresa.

Na contramão da pandemia, Cury relata que o mercado de joias acumulou alta de 20% na receita e 5% nas importações, em 2021

“Não consideramos seguro para o cliente novo receber diversos compradores ou profissionais em sua residência, pois isto poderá levar ao risco de possível ação criminosa”, diz o site da empresa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Íkaro vem desenvolvendo know how ao longo da sua trajetória profissional para realizar avaliações sempre imparciais, valorizando as peças, o que rapidamente o firmou no setor, possuindo uma carteira de clientes de alto valor, que vão de cantores a tradicionais famílias brasileiras.

Na contramão da pandemia, Cury relata que o mercado de joias acumulou alta de 20% na receita e 5% nas importações, em 2021. Esse fator se deu, principalmente, pela procura cada vez maior pela compra de joias, que nunca saem de moda, já que, durante esse período, as pessoas não podiam viajar, devido às restrições impostas, e focaram em investir financeiramente em outras aquisições.

Para os próximos anos, o empresário anuncia que deseja ampliar os espaços físicos da empresa e expandir a Cury Comex para outras cidades do Nordeste, Sudeste e Centro-oeste.

“Identificamos boas praças em capitais Brasil afora e estamos focados em seguir por novos endereços”, conclui Íkaro.