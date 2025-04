Curitiba ganha empreendimento de luxo no bairro Batel assinado pela construtora Bidese em parceria com Studio Arthur Casas

A construtora Bidese acaba de anunciar os detalhes do seu mais novo empreendimento em Curitiba. Trata-se do edifício Manhã, que será lançado no bairro Batel, um dos mais requisitados da cidade. Além da assinatura da Bidese, que traz a engenharia de alto padrão e o design diferenciado, o projeto traz outro nome de peso: o Studio Arthur Casas. Renomado escritório de arquitetura que possui obras em diversas partes do mundo como Tóquio, Paris, Rio de Janeiro, Nova York e São Paulo, Casas assina o projeto arquitetônico e de interiores do empreendimento.

Bidese e Studio Arthur Casas lançam edifício de luxo em Curitiba

“Nós unimos a nossa engenharia de alto padrão e o design diferenciado a um dos escritórios de arquitetura mais renomados do mundo com o objetivo de entregar esse projeto, que será único e inspirador. O Manhã certamente será um marco para a cidade de Curitiba”, afirma o CEO da Bidese, Thiago Bidese.

O edifício Manhã busca ressignificar conceitos e imprimir características já comuns em outros empreendimentos da Bidese, como a exaltação aos materiais naturais e as formas orgânicas.

O Manhã, como o próprio nome sugere, é inspirado em trazer o despertar para um novo capítulo, uma nova vida. E quem traz isso à tona é o renomado Studio Arthur Casas, que já possui um vocabulário reconhecido e publicado internacionalmente. Em seu portfólio estão a H. Stern New York, Pulso Hotel São Paulo e Hotel Emiliano Rio de Janeiro.

O despertar para uma nova vida

Localizado no Batel (Rua Pasteur, entre a Avenida Batel e a Visconde de Guarapuava), o Manhã tem uma posição mais do que privilegiada. O bairro é um dos mais valorizados de Curitiba, tendo o maior preço médio do metro quadrado da cidade. Isso faz com que os lançamentos no local ofereçam diversos diferenciais em infraestrutura e conforto que atendem um público mais exigente.

Empreendimento Manhã traz projeto arquitetônico internacional para o coração do Batel, com apenas 30 unidades exclusivas.

O terreno do Manhã tem 73 metros de testada e possui uma posição solar que garante uma vista privilegiada em todas as 30 unidades. Ao todo são três apartamentos tipo Garden Duplex, com 334, 427 e 434 m²; 24 apartamentos tipo, com 249, 289 e 319 m² e 3 Penthouses Duplex, com 413, 451 e 496 m².

As áreas comuns incluem academia, beauty space, espaço gourmet, projeto de paisagismo e playground. Todas foram projetadas de uma forma que a luminosidade natural e o contato da natureza traga a sensação de um verdadeiro oásis em meio à cidade.

O lançamento do empreendimento vai acontecer em maio.

Ficha técnica:

Studio Arthur Casas: Projeto Arquitetônico e de Interiores

Gabriella Ornaghi e Bianca Vasone: Projeto de Paisagismo

Maena: Projeto de Comunicação Visual

Studio Regina Bruni: Light Design

Bloco Base: Consultoria em Construção Sustentável

Sobre a Bidese

A Bidese foi criada em 2009, por Thiago Bidese, e atua no segmento de alto padrão, em Curitiba, há cerca de 15 anos. Em seu portfólio tem os edifícios Beaumont, Guará, Lemme e Zen.

O trabalho de excelência da construtora recebeu reconhecimento internacional. O projeto de interiores do Edifício Lemme venceu a categoria conceito de projeto de interiores do IF Design Award, o maior prêmio de design do mundo, conquistou o Saint-Gobain AsBEA de Arquitetura em sustentabilidade, conforto e inovação e também recebeu menção honrosa no AHA 2024. Já as áreas comuns do Zen foram reconhecidas internacionalmente com o A’Design Award, uma das mais prestigiadas premiações do mundo.

As obras da Bidese prezam pela qualidade construtiva, engenharia de ponta, arquitetura contemporânea e design singular. A empresa tem como propósito construir um legado para as pessoas e para a cidade, valorizando o design, a arquitetura e a engenharia