Cristina Mendonça, musa do Botafogo e da Acadêmicos da Tucuruvi curte férias em Maldivas

A modelo também comemora a sua verificação no Instagram

Cristina Mendonça , musa do Botafogo e da Acadêmicos da Tucuruvi, está feliz da vida comemorando sua verificação do Instagram nas Maldivas. Um dia após ser verificada no Instagram com o famoso “selo azul”, Cristina parte de férias para as Maldivas.

“Tudo azul”, brinca a modelo com o selo de verificação e o mar. A modelo está curtindo a ilha no luxo total. Atualmente está hospedada no maior resort das Maldivas, o famoso Hard Rock Cafe, onde celebridades, como a cantora Ludmilla e sua esposa Bruna, Carlinhos Maia e Lucas, e Bella Falconi já estiveram hospedados.

A modelo que já está há 10 dias de férias em Maldivas, volta quinta-feira, 24, para Itália, onde mora atualmente

Além do Hard Rock Cafe, Cristina ficou hospedada em 2 resort's luxuosos. A modelo, que já está há 10 dias de férias em Maldivas, volta quinta-feira, 24, para Itália, onde mora atualmente, para acompanhar a partida Milan, time para qual torce na Itália e trabalha.

Vale lembrar que Cristina é apresentadora do Mimmo Pesce Show, um programa que fala de futebol na TELELOMBARDIA, TV italiana onde trabalha atualmente .

Cristina comenta sobre o Campeonato Italiano e diz estar muito feliz com a atuação do Milan. Ela afirma que o time vai ser campeão depois de 11 anos de jejum .

“Assim que me tornei musa do Botafogo, o clube estava na série B, eu dei tanta sorte pro clube que hoje estamos na série A, onde nunca deveríamos ter saído. Com o Milan não vai ser diferente. Eu sou um amuleto da sorte”, brinca Cristina .

Lembrando que a modelo está de malas prontas para o Brasil no próximo mês, onde desfila para escola de samba paulistana Acadêmicos do Tucuruvi .