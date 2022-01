Cristina Mendonça, Musa da Tucuruvi, detalha sua preparação e manda recado: “Todo mundo tem que tomar a vacina para se imunizar”

A musa fará sua estreia no Carnaval de São Paulo este ano

A musa do Botafogo, Cristina Mendonça agora também é musa de escola de samba. A modelo fará sua estreia no carnaval de São Paulo pela Acadêmicos do Tucuruvi e não é qualquer estreia, é a realização de um sonho.



“Era um sonho antigo, mas nunca conseguia pela minha agenda. Nunca estava no Brasil. Esse ano será diferente e ‘tá tudo programado. Estou super ansiosa”, conta empolgada. E para fazer bonito e abrilhantar ainda mais a avenida, a musa está levando muito a sério a sua preparação. “Voltei a treinar e mudei minha dieta pra dar um up a mais no shape”, revela.



Mas o aumento dos casos de COVID-19 no país está preocupando Cristina, que conta como está sendo na Itália, onde mora atualmente. “Os casos aumentaram muito. Já se fala de um novo lockdown. Países vizinhos como Áustria, Alemanha e Amsterdam já entraram de lockdown”, e manda o recado: “Mesmo tendo tomado a segunda dose e já ter feito prenotação para a 3, eu ainda tenho muito medo. Vários casos da nova variante no Brasil. Todo mundo tem que tomar a vacina para se imunizar”, finaliza.